Convocan al XXIII Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil

By Redaccion El Heraldo SLP on 10 septiembre, 2016

El Gobierno de la República a través del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y los Consejos Estatales de Población u organismos equivalentes del país, invitan a participar en el XXIII Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil con el tema En México luchamos por el respeto; convivencia libre de violencia.

Esto lo informó el titular del Consejo Estatal de Población (COESPO), Cuauhtémoc Modesto López, quien manifestó que la violencia se define como los abusos y la desatención de que son objeto los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen un daño a la salud, desarrollo o dignidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Dijo que se habla de violencia en cinco ámbitos o entornos: En el hogar, en las escuelas y otros centros educativos, en las instituciones como orfanatos y hogares de acogida, y en prisiones u otros centros de detención, en el trabajo y en la comunidad.

Recordó que los niños aprenden a convivir con los demás partiendo de su propia experiencia en el núcleo familiar, “es en la familia donde se establecen las bases para la sana convivencia, al transmitir valores como el respeto, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, la humildad; estos se desarrollan en la escuela y se cultivan en el diario vivir en el hogar”.

Sostuvo que un niño o adolescente que experimenta violencia en el hogar y en la familia, puede llegar a pensar que la violencia es normal y posiblemente no denuncie el maltrato que viva en cualquier ambiente, ya sea familiar, escolar o en la comunidad.

“Educar a los niños y niñas en valores les permitirá tomar decisiones más acertadas durante toda su vida y esto a su vez los hará personas más seguras, plenas y felices”, externó.

Podrán participar todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos de 6 a 24 años de edad residentes en nuestro país en las siguientes categorías: De 6 a 9 años; de 10 a 12 años; de 13 a 15 años; de 16 a 19 años y de 20 a 24 años.

El concurso se divide en dos etapas: La primera etapa es a nivel estatal y la segunda a nivel nacional. En la primera etapa, cada COESPO u organismo equivalente, recibirá los dibujos de los participantes para seleccionar un ganador en cada categoría. Posteriormente, los trabajos de los cinco ganadores estatales pasarán a la etapa nacional en la cual sólo habrá un ganador por cada categoría. Consulta la dirección en donde podrás entregar tu dibujo en www.gob.mx/conapo.

La fecha límite de recepción de trabajos en cada estado será el 31 de octubre y para la etapa nacional será el 11 de noviembre de 2016. Participarán en el concurso aquellos dibujos que hayan sido recibidos o tengan una fecha postal que no exceda el límite del día de recepción. No se tomarán en cuenta los dibujos que no se sujeten a las bases del concurso.