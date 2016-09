Cero permisos especiales para antros en fiestas patrias

La Dirección Estatal de Gobernación, no otorgará ningún permiso especial para lo que será el desarrollo de las fiestas patrias y por lo tanto, aquellos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas tendrán que acatar los horarios establecidos en la Ley Estatal de Alcoholes.

Margarita Hernández Fiscal, titular de Gobernación Estatal, informó que por el momento no ha se ha solicitado la ampliación de horarios, pues no se ha tenido acercamiento con los propietarios de los centros nocturnos. Además recordó que la Ley de Alcoholes no establece la autorización de permisos especiales.

En lo que se refiere al tipo de sanciones que son aplicables para aquellos establecimientos que no acaten las disposiciones de la Ley Estatal de Alcoholes se establecen desde el cierre del lugar (bares, antros, restaurantes) hasta la aplicación de multas económicas.

Margarita Hernández Fiscal, dijo “la sanción por violación de horario, va desde los 20 salarios mimos hasta 200 salarios. Además quienes tengan una violación de giro es un monto similar, aunque para aquellos que no tengan un permiso va de los 42 mil pesos hasta 120 mil pesos la multa” acotó.

“No habrá operativos especiales, no se requiere nada especial, además de que se llevará a cabo un operativo conjunto con Profeco por la cercanía de las fiestas patrias, buscando evitar que los establecimientos apliquen cobros indebidos a la clientela”.

Por último, la directora de Gobernación, aseguró que existe una coordinación estrecha con los ayuntamientos, pues se trabaja directamente con las áreas de comercio de los ayuntamientos, así como las direcciones de ecología y protección civil.