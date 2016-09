Video: ‘Cachan’ a mujer que roba cajas de chicles en supermercado

Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en el que una mujer es descubierta al intentar robar varias cajas de chicles, ocultas dentro de su ropa, en una tienda departamental del Estado de México.

En la grabación se observa como la mujer saca unas siete cajas de chicles de entre sus ropas, mientras el hombre que la graba le dice “todo, todo mija, todo; todavía te falta un chin…”.

Álzale la falda, métele las manos, yo no sé pero necesito que me cheques que no tenga nada”, le dice el hombre a un elemento femenino de seguridad que lo acompaña.