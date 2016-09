Vanessa Zambotti anuncia su retiro

Tras 16 años como deportista de alto rendimiento, cuatro Juegos Olímpicos, tres medallas en Juegos Panamericanos y 17 preseas en campeonatos continentales, la judoca Vanessa Zambotti anunció su retiro oficial en abril de 2017.

Me voy contenta porque sé que hice bien mi combate en Río, si me hubiera retirado tras Londres 2012 no me hubiera ido satisfecha. Si me falto ganar esa medalla olímpica, pero estoy satisfecha”, indicó un mes después de un mes de su competencia en Río de Janeiro.