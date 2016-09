By Redaccion El Heraldo SLP on 9 septiembre, 2016

POR FÍN.- Por fin, el Parque Nacional Gogorrón contará con vigilancia, serán elementos de la Gendarmería Ambiental de la Policía Federal, quienes se encargarán de dicha comisión, en un área de 38 mil hectáreas, comprendidas en los municipios de Villa de Reyes y Santa María del Río, pues aunque desde 1936 tiene la declaratoria de Parque Nacional, no se había hecho nada por su preservación, así las acciones de rapamontes y saqueadores de fauna silvestre se daban sin inhibición, ahora, al contar con vigilancia permanente se espera esas acciones sean erradicadas de cuajo.

AVANCE.- Ya comienza a notarse cierto avance en el puente de la carretera 57 México-Piedras Negras, tramo Querétaro-San Luis, en el entronque con la carretera 37, León San Luis, donde desde hace bastante tiempo los vecinos habían solicitado esa obra, pues bastantes accidentes han ocurrido ahí, por el intenso tráfico que se registra, justo a la altura de la comunidad Cerro Gordo, perteneciente a Villa de Zaragoza, sin mayor preámbulo se inició la construcción hace aproximadamente mes y medio y ya se nota un buen avance.

PROYECTO.- Un grupo de inversionistas tiene planeada la construcción de una gran plaza comercial, en un terreno de mil 400 hectáreas, algo más del doble de lo que tiene el parque Tangamanga uno, algo que suena fantasioso, supuestamente el inicio de la obra se tiene proyectada para el presente año y concluirla el año próximo, estará al lado de la llamada súper carretera a Villa de Arriaga, en jurisdicción de Villa de Reyes, dicha plaza contará con restaurantes, tiendas comerciales y, ya para cerrar con broche de oro, la construcción de viviendas. Bueno, vamos a esperara ver si aterriza el proyecto.

FIN A LA FANTASÍA.- Todo parece indicar que efectivamente se acabó la fantasía, la simulación y tolerancia para los taxistas, al menos que de nuevo se trate de una llamarada de petate pero ahora se dio a conocer el aseguramiento de un auto de alquiler, en la zona media, por haberse negado el chofer a prestar servicio a una persona con discapacidad, eso se debió haber hecho desde hace mucho tiempo, pero también es justo reconocer que efectivamente; «más vale tarde que nunca”. El taxi es el 456 y la sanción económica es por 40 salarios mínimos, poco menos de 3 mil pesos. Es la primera sanción que se aplica por este motivo.

INEXPLICABLE.- La inexplicable acción de los agentes de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial Municipal de esta capital, de detener a dos personas, a quienes un taxista acusó de haberlo asaltado, rociarlo con gas lacrimógeno y despojarlo del auto a su cargo, sin siquiera haber investigado la veracidad de lo que el tipo decía, es lo que ha dado a los ruleteros esa impunidad, de la que ahora gozan, para hacer y deshacer a su antojo. Se asegura que los jóvenes agredidos nunca asaltaron al taxista, que son choferes de UBER y que además fueron golpeados por taxistas, azuzados por el supuesto afectado. De lado que quién están las autoridades; de los delincuentes acaso?

NADIE LO CREE.- La autorización para que los negocios que explotan el giro de restaurante bar, vendan bebidas embriagantes una hora más, bajo el endeble argumento que eso fomenta el turismo y cera empleos, la verdad, nadie con un poco de criterio y conocimiento lo cree, porque los turistas vienen a conocer lo que tiene San Luis, no a embriagarse, mucho menos eso de que se generan empleos, los empleos están en la zona industrial y hay mucha oferta, pero suponen que bajo esos endebles argumentos la gente estará de acuerdo. No se olvide que gracias a la corrupción, negocios del giro negro funcionan con permisos de restaurante bar y eso, precisamente esos son los verdaderamente beneficiados.

CAMIÓN CISTERNA.- Entregaron camión cisterna en comodato al municipio de Santa María del Río, el cual será aplicado para apoyar los programas de envío del vital elemento a las comunidades más alejadas del municipio, donde se tienen problemas de suministro de agua. El Oficial Mayor de dicho municipio, junto con el titular del departamento de Agua Potable, realizaron las gestiones ante el coordinador general de Protección Civil del Estado, para lograr les fuera facilitado en comodato el camión cisterna, se trata de un vehículo Internacional, modelo 2013, con capacidad de 10 mil litros, el cual ya se encuentra en servicio.