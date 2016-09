No se ha demostrado que audio de ‘El Mencho’ sea verídico: Almaguer

La Fiscalía General del Estado de Jalisco rechaza que sea verídico el audio difundido, en el que se escucha al líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, pues hasta el momento no se ha demostrado la autenticidad del mismo y sigue abierta una investigación al respecto.

En rueda de prensa, el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez dijo que el audio, en el que supuestamente ”El Mencho” ordena a determinada persona que “relaje” a los uniformados comisionados de la zona de Chapala, no ha sido verificado ni reconocido por la Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

“Quiero decirlo con mucha claridad, no tenemos los elementos forenses y científicos, es decir, la Fiscalía General del Estado no tiene la voz de este sujeto (“El Mencho”) y por lo tanto no nos será posible autentificarlo”.

Incluso, señaló que esta mañana tuvo comunicación con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien le informó que desconoce por qué en dos medios de comunicación nacionales se informó que la comisión había verificado el audio.

La Fiscalía tuvo conocimiento del audio el 24 de marzo pasado, luego de que fuera entregado por un elemento, quien desde entonces está a disposición del comisionado de seguridad pública a nivel estatal, además de que se le inició un proceso interno de investigación.

“Han pasado poco más de cinco meses, y hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no tiene una información oficial ni formal de que este audio sea realmente verídico; en las primeras horas de esta mañana establecí comunicación personal con el señor Comisionado Nacional de Seguridad Pública federal, quien me confirmó que no es la CNSP quien ha autentificado se audio, y de igual manera se deslindó de cualquier filtración o de alguna responsabilidad de quien haya filtrado ese audio”.

Almaguer Ramírez indicó, además, que en el momento en que se entregó el audio a la Fiscalía, el elemento implicado pertenece a la Fuerza Única Regional, pero no tenía cargo de director.

“Hace aproximadamente tres meses, el fiscal general del Estado recibió una llamada de un área de inteligencia de las fuerzas federales, para informarme que este elemento podría ser sujeto de un atentado en contra de su vida; este elemento está bajo la disposición del comisionado de seguridad pública del Estado, iniciándose un proceso interno de investigación y, obviamente, esperando la autenticación de ese audio, misma que no tenemos en nuestro poder”.