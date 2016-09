Brad Pitt no se imagina a Donald Trump como presidente

By Redaccion El Heraldo SLP on 9 septiembre, 2016

En el marco de las próximas elecciones de Estados Unidos, cada vez más celebridades manifiestan su preferencia o repudio por los candidatos, esta vez el actor Brad Pitt expresó su opinión acerca de Trump.

En una entrevista con The New York Times, donde se tocaron varios temas, el actor habló sobre la conciencia que tiene sobre su opinión como celebridad y como esta puede influir en otras personas.

Mientras hablaban sobre el Brexit, Pitt se desvió a Donald Trump, a quien no se imagina en la Casa Blanca.

Jamás me imaginé que eso pasaría [el Brexit]. De la misma manera en que no puedo pensar que Trump estará a cargo. En los términos más simples, lo que nos une es bueno, lo que nos separa es malo. Tenemos una gran línea en ‘The Big Short’: ‘Cuando las cosas están mal y no encontramos la razón del porqué, empezamos a crear enemigos’.

Después puntualizó sobre las personas que apoyan a Trump, a quienes comprende porque nació en Missouri, uno de los estados que más apoya al republicano.

Intentó entender de dónde vienen. Tienes que entender, que también está en nuestro ADN. La mayoría de los estadunidenses no tiene tiempo de ver CNN o Fox y Al Jazeera. Ellos tratan de pagar la renta, dar de comer a sus hijos, y cuando llegan a casa cansados lo único que quieren hacer es olvidar todo. Y de repente, cuando llega esta voz [Trump] –y no tiene que ser una voz con sustancia- que alimenta todo esto, eso se engancha con nuestro ADN.’

Finalizó burlándose de una de las frases de Trump, sobre recuperar los EU.

¿Qué quiere decir con recuperar nuestro país? ¿Alguien podría explicarme esto? ¿A dónde se fue?’

Brad Pitt no ha sido el único que ha mostrado su rechazo por Trump, durante la pasada edición de Cannes, George Clooney fue muy terminante al declarar que ‘no habrá un presidente Donald Trump’.