Renuncia de Aristóteles al SAT, por motivos personales: Meade

By Redaccion El Heraldo SLP on 8 septiembre, 2016

José Antonio Meade Kuribreña, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), manifestó estar ‘contento y agradecido’ con el nuevo cargo que le fue conferido por el presidente Enrique Peña Nieto, el día de ayer, por lo cual tuvo que renunciar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, José Antonio Meade aclaró que la renuncia por parte de Aristóteles Núñez se debe, única y exclusivamente, a deseos de cambios personales y por el ahora ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El sector público es difícil y no he tenido la oportunidad de hablar con él (Aristóteles Núñez); pero sé que su renuncia es por motivo en el terreno personal. Es un gran amigo mío y próximamente me estaré acercando para charlar.

Asimismo señaló que lamenta su renuncia pero ‘estoy seguro que seguirá aportando desde su trinchera; aunque ‘supongo que algunos aspectos debieron de haber permeado en su ánimo’.

Agregó que su paso por Sedesol ‘me enriquece demasiado, la experiencia es formidable y sé que me ayudará’ para coadyuvar en su rol como secretario de Hacienda y Crédito Público.

Meade Kuribreña aseguró que no estaba enterado de los cambios que realizaría el primer mandatario mexicano hasta la noche anterior a los mismos.

Me ha tocado entregar cargos y, ahora, me tocó recibir; creo que recibí la batuta de un excelente secretario (Luis Videgaray) y trataré de realizar el trabajo para mantenerme al nivel que Hacienda necesita; conozco a su personal y conozco el profesionalismo’ que ahí alberga.

Refirió que, para todos los funcionarios, este cambio representa ‘sentimientos encontrados y eso es una parte que no se ve en el servicio público’; por su parte, ‘también sé que el presidente tuvo que tomardecisiones que no son fáciles, pero las tomó de manera correcta’.

Refrendó su compromiso no agregar impuestos ni aumento a los ya existentes; que, a pesar de la situación económica por la que atraviesa la economía latinoamericana, la agenda pública de México estará al nivel para ‘enfrentar la situación y’ los hechos ‘serán el sello de nuestra administración’.

Por último, acotó que sí tiene algunas propuestas para el sustituto de Sedesol, ‘así como el presidente ha de tener los suyos, pero encontraremos al que posea el perfil adecuado’ para el cargo, el cual ‘deberá de ser a la brevedad’.