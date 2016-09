Matías Almeyda observa más de cerca a sus jóvenes talentos

By Redaccion El Heraldo SLP on 8 septiembre, 2016

Jorge Vergara no escatimó en darle a Matías Almeyda los refuerzos que pidió para el primer equipo, lo cual agradece el pastor rojiblanco, pero sabe que existe un compromiso de regresar esa inversión con resultados, tanto deportivos como en producción de jugadores en todas las líneas del equipo, y eso le ahorrará al dueño muchos millones de dólares. En las últimas contrataciones importantes el club ha gastado 39 millones de dólares.

Luego de la publicación que hizo esta casa editorial sobre la estructura en las Fuerzas Básicas, el pastor rojiblanco ahondó en el tema, explicando que busca a corto plazo estar como encargado directo de todo el tema de futbol en la institución, donde presume hay grandes promesas.

“Están (los jóvenes de la cantera) para cosas grandes, pero hay que darle la vuelta, que no sólo jueguen 10 partidos, que sean titulares y que Chivas no deba comprar jugadores de fuera, que salgan de acá. El proyecto es comunicación permanente con Fuerzas Básicas, con visorías para sacar jugadores. Siempre entreno con Fuerzas Básicas y voy viendo que hay equipo abajo para un par de años y depende de nosotros cómo llevarlos, no quemarlos, cuándo meterlos y cuándo sacarlos”.

Conforme pasan los días, Almeyda conoce más las condiciones de ciertos jugadores en inferiores y ya tiene algunos vistos en este momento, a los cuales quiere llevar paso a paso, para no enfermarlos de importancia.

“El proceso va dando vuelta, estamos cada vez más cerca de lo que pretendo, esta cantidad de jóvenes que juegan desde los ocho años juntos, llegar a primera juntos debe ser espectacular para ellos. También pienso lo que serán en un año si mantienen una línea, profesionalismo serio, con buena alimentación, descanso y pies en la tierra”.

El que no estudia no juega

Almeyda está muy comprometido con darle a los jóvenes una formación integral, lo cual Vergara desde siempre ha presumido, pero en algunos casos ya era difícil meterlos a la nueva dinámica y el pastor tuvo que hablar de manera puntual con todos los prospectos, para exigir que sigan estudiando, de lo contrario no podrían seguir en el redil.

“El seguimiento lo hacemos en video, en la parte humana, metiéndonos con la familia, hay un gran proyecto. Hace un mes me reuní con los jugadores y les dijimos que el que no estudia, no va jugar en Chivas”.

La comunicación entre Diego Martínez, quien tiene que informarle de todo lo que pasa en las divisiones inferiores, y el técnico rojiblanco, es hasta ahora excelente, lo cual, puntualizó Almeyda, será esto vital para lograr el éxito buscado con las Fuerzas Básicas, que es llevar al primer equipo jugadores con talento para evitar comprar refuerzos.

Pide respeto para Osorio

Ya hubo técnicos que se pronunciaron en contra del estratega de la Selección Nacional, Juan Carlos Osorio, luego del empate ante el combinado de Honduras 0-0. Incluso ya hubo hasta quien se apuntó para dirigir si es que la Federación Mexicana de Futbol así lo requiere, por ejemplo Miguel Herrera, lo cual se ha calificado en Chivas como una falta de respeto. Así lo ve el argentino Matías Almeyda.

Para el pastor rojiblanco, ante los malos resultados es cuando se debe mostrar más apoyo en todos los aspectos, brindar la palmada para juntos salir del mal momento y le extraña mucho al técnico del Rebaño, todo lo que se habla alrededor de la actuación de México en los últimos encuentros.

“El contrato no importa (que tiene Almeyda con Chivas), pero me parece una falta de respeto hablar de querer ir cuando hay un entrenador, deberíamos ser más respetuosos, porque cuando nos hablan a uno que hay un serrucho abajo nos molesta; entonces no hagas lo que no te gusta que te hagan. Respeto a Osorio, por bien del futbol mexicano. Está quien debe decidir a nivel resultados y trabajo, pero habría que transmitirle paz y no tirarle piedras en el camino”.

EL DATO

Jersey conmemorativo se vende antes

La afición que desde el lunes comenzó a acampar en las afueras del Estadio Chivas, más la que se acumuló en los días siguientes, presionó al dueño Jorge Vergara para que intercediera por ellos y que la marca que patrocina al equipo, comenzara la venta del jersey conmemorativo antes de los primeros minutos del jueves y así fue. Antes de las 18:00 horas de ayer se inició con la venta y el primero en adquirir la camisa fue el portador de la pulsera con el folio 23501.

LA FRASE

“Nace otro proyecto, no sólo formar jugadores, sino formar seres humanos, prepararlos para si el futbol no da, hagan otras cosas. El proyecto es mucho más amplio que sólo patear una pelota, con el tiempo se va mejorar todo”.

Matías Almeyda, técnico del Guadalajara.