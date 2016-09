Confirman cancelación de Yordi Rosado del evento

By Redaccion El Heraldo SLP on 8 septiembre, 2016

Confirma Patricia Véliz Alemán la cancelación de Yordi Rosado en el Festival de Letras, por lo que anunció cambios en el programa para llenar el espacio de la presentación de este personaje con eventos «culturales», además de manifestar que asumirá en totalidad la responsabilidad jurídica en caso que el artista interponga una denuncia legal en contra del Ayuntamiento capitalino por este hecho.

La titular de Cultura reconoció haber realizado un pago adelantado por la cantidad de 123 mil pesos al conductor televisivo sin antes haber leído ni firmado el contrato para su presentación, por lo que al darse cuenta de ciertas peticiones pactadas en el mismo, decidió no aceptar las condicionantes exigidas por los representantes legales del artista y proceder a la cancelación de la conferencia que daría el ex patiño de Adal Ramones a los potosinos.

La funcionaria refirió que fue esa la causa principal por la que se decidió rescindir el contrato para la presentación de Yordi Rosado en dicho evento, ya que éstas cláusulas fueron considerados como no convenientes para la situación legal y financiera del Ayuntamiento capitalino.

Comentó que el contrato marcaba situaciones jurídicas de responsabilidad hacia el ayuntamiento, por lo que las áreas que manejan las cuestiones legales optaron por no ponerme en riesgo al municipio « ya que dentro de sus obligaciones está el velar y proteger por los intereses del ayuntamiento y de la ciudadanía».

Señaló que pese a que se dio la cancelación de este personaje, el festival se llevará sin ningún contratiempo al ser que la mayoría de los escritores invitados ya se encuentran en la capital del Estado en espera de su presentación.

Dijo ser respetuosa de las promociones ciudadanas respecto a las firmas reunidas que promovían la destitución de su cargo como directora de cultura, pero dijo que continuará trabajando hasta el presidente municipal la separé de su puesto, añadiendo que en caso que esto suceda, nuevamente se reincorporará a la actividad empresarial en los negocios de su propiedad.