Celebran un año de que el Seguro Popular se desvinculó de la Secretaría de Salud

By Redaccion El Heraldo SLP on 8 septiembre, 2016

Leticia Pineda Vargas, directora general del Seguro Popular en San Luis Potosí, celebró que este 10 de septiembre se cumpla un año que se desindexaron de la Secretaría de Salud con lo que se hará un mejor trabajo en el régimen de protección social para las familias que no tienen seguridad social como IMSS o ISSSTE.

“Hemos dejado de ser una dirección de área de los Servicios Estatales de Salud para conformarnos como un OPD, Organismo Público descentralizado, que conlleva la posibilidad de cumplir con nuestra misión de Seguro Popular de una manera más eficiente, ósea, nuestra visión y rol es financiar las atenciones que se les dan a los beneficiarios y la tutela de derechos de los mismo”, dijo.

Agregó que este nuevo esquema dará mayor oportunidad de trabajo, para beneficiar los afiliados en el estado que son un millón 586 mil, una cifra mayor a los que se les da la atención que a las personas que se tienen subsidiadas.

La funcionaria dijo que las personas que se pueden afiliar al Seguro Popular son las que no cuenten con IMSS o ISSSTE, ya que es el único requisito para que puedan gozar de los beneficios que esto conlleva. Añadió que en los diferentes centros de salud y hospitales se tienen módulos de afiliación, donde los beneficiarios también se pueden reafiliar, ya que este año vencen alrededor de medio millón de afiliaciones, por eso es importante realizar este trámite.

Aclaró que a ninguna persona se le niega el derecho a la atención en salud, pero si no se reafilian deberán de pagar sus gastos médicos generados, por eso reiteró el llamado a la población a que acudan a los módulos ya que el beneficio será para ellos y su familia.