Candidato renuncia tras exhorto a violar a una periodista en EEUU

Un candidato republicano de New Jersey puso fin a su campaña por un cargo local, después que surgieron reportes de que publicó vía internet un exhorto para que violaran a la corresponsal del cibersitio The Daily Beast en Washington.

Mike Krawitz, quien aspiraba a un cargo en el concejo municipal de West Deptford, envió una renuncia escrita a mano a su partido, en la que aclaraba que se retiraba de la contienda.

El lunes, Krawitz le dijo al The Philadelphia Inquirer que su cuenta había sido hackeada y que no comentó en la página de Facebook de la periodista Olivia Nuzzi.çPero Nuzzi, originaria de New Jersey, dijo que ha sido acosada por Krawitz en redes sociales desde diciembre de 2015. Un comentario reciente de Krawitz decía: “Espero. Que. Alguien. Te. Viole. Hoy.” La cuenta de Krawitz también publicó un comentario que decía: “Espero. Que. Te. Viole. Un. Refugiado. Sirio”.

Bob Waller, presidente del Comité Republicano de West Deptford, indicó en un comunicado antes de que Krawitz pusiera fin a su campaña que “no existe razón justificable” para creer que le hackearon la cuenta a Krawitz y pidió su renuncia.

“Como partido, no podemos condonar un discurso tan repulsivo, amenazador o denigrante, sin importar el partido al que pertenezca la persona”. La persona que respondió el teléfono de un número listado de Krawitz señaló que no estaba en casa.

El jefe de policía de West Deptford, Sam DiSimone, dijo que no se han presentado acusaciones en el departamento.