Todo lo que se sabe del nuevo iPhone 7 hasta ahora

By Redaccion El Heraldo SLP on 7 septiembre, 2016

Cada vez estamos más cerca de conocer el nuevo modelo de iPhone. Será mañana miércoles 7 de septiembre cuando Apple presente sus más reciente productos, estre éstos el iPhone 7.

Estos son algunas de las nuevas características que el nuevo iPhone podría tener de acuerdo a sitios como Bloomberg, The Wall Street Journal, 9to5Mac y MacRumors.

Nuevos colores

Además de tener el iPhone dorado, rosa dorado y plata, el nuevo teléfono de Apple se deshará del color “gris espacial” para cambiarlo por el “negro obscuro” y habrá un nuevo color: “negro piano” que tendrá un acabado brilloso y será limitado.

Doble cámara

Una de las funciones más queridas por los usuarios de iPhone es su cámara y el nuevo modelo podría incluir dos: una que te permita tomar fotos como si usaras un lente gran angular y otro que simule un telefoto. ¿Qué significa esto? Que tendrás mejores fotografías aún cuando la cámara esté lejos o tendrá mayor rango de apertura en cuanto al encuadre se refiere. Mejor iluminación

Si vas a tener dos cámaras fotográficas de 12MP, mereces también un buen sistema de iluminación, y el iPhone 7 podría incluir cuatro LED’s: dos de luz cálida y dos de luz fría para tener una mejor representación de los colores.

De acuerdo con el sitio de negocios Bloomberg, el nuevo teléfono de Apple podría deshacerse del botón de inicio para suplantarlo con uno sensible a la presión. De esta manera, al momento de situar el dedo con cierta fuerza sobre el botón, responderá con vibraciones mínimas en vez de clics, como sucede ahora.

Sin duda uno de los rumores más fuertes es la posible desaparición de la entrada de 3.5 mm para conectar audífonos. De acuerdo con Bloomberg, los usuarios podrán escuchar música a través de dispositivos conectados vía Bluetooth o por la entrada del cargador a través de un adaptador.

El sitio CNET asegura que el iPhone 7 podría incluir audífonos compatibles con la entrada lighting (del cargador) o Bluetooth y tendrá un sistema de bocinas dobles para una mejor calidad de audio.

Sin cambios en el exterior

El nuevo teléfono de Apple no tendrá grandes cambios en el exterior, esto para enfocarse en el rediseño del próximo iPhone 8. Los nuevos teléfonos, de acuerdo con Bloomberg, mantendrán los mismos tamaños de los teléfonos actuales (4.7 y 5.5 pulgadas). Los únicos grandes cambios serían: la desaparición de la entrada de 3.5 mm para audífonos y las líneas blancas que corren por la parte trasera del teléfono, que sirven como ayuda a las antenas del iPhone para tener una mejor señal.

Mejores fotos

El sitio de negocios también reporta que el iPhone 7 tendrá una cámara mejorada, con un sistema de doble lente que permitirá tomar fotos mucho más iluminadas y con mayor detalle.

El mecanismo podrá capturar simultáneamente dos imágenes con diferentes colores, para después unirlas y crear una mejor toma. Además, la doble cámara permitirá tomar fotografías con zoom mucho más claras y detalladas.

Carga sin cables

Hace unos meses, reportamos que Apple había patentado un cargador inalámbrico, muy similar al que utiliza Samsung para su Galaxy S6 Y S7. Ahora, de acuerdo con CNET que cita a MyDrivers.com, el nuevo teléfono podrá ser cargado inalámbricamente y además, será resistente al agua.

CNET trató de contactar a Apple para preguntarle al respecto pero la compañía californiana no respondió a sus dudas. Tendremos que esperar al anuncio del teléfono para ver hecho realidad el sueño de deshacernos de los cables.

¿Para cuándo?

Apple confirmó que será mañana al medio día de la Ciudad de México cuando presente sus nuevos productos.