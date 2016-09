Todo esto hace una mosca cuando se pose en tu comida

Estas comiendo plácidamente en la playa, o en algún lugar al aire libre, cuando de repente una mosca se posa sobre ese suculento bocado que estás a punto de meterte a la boca, ¿qué debes hacer: tirarla o continuar comiendo?

Hay cientos de diferentes especies de moscas en México. Este grupo diverso de insectos oscila entre los mosquitos y tábanos a las moscas y moscardones. Ellos juegan un papel importante en el medio ambiente, pues ayudan a la descomposición, a la polinización de las plantas y siendo el suministro de alimentos para los depredadores insectívoros. En algunos casos incluso son utilizados para resolver crímenes y tratar heridas infectadas, publica el portal web de la revista Muy Interesante.

‘Musca domestica’, comúnmente conocida como la mosca doméstica, es uno de los insectos molestos más extendidos en el mundo. Ha encontrado un lugar en y alrededor de nuestras casas. Está estrechamente relacionado con descomposición de residuos orgánicos, incluyendo animales muertos y heces. No es ninguna sorpresa se les conoce comúnmente como ‘moscas de la suciedad’.

Después de poner huevos, las larvas eclosionan y comen en su camino a través de la materia orgánica en descomposición antes de convertirse en pupa y luego emerger como adulto a los pocos días. Las moscas adultas pueden vivir hasta un mes y pueden poner cientos de huevos durante ese tiempo.

Cuando se trata de la transmisión de patógenos, lo que importa no es necesariamente la mosca en sí, sino dónde se posa. No sólo visitan sándwiches recién hechos, pasan mucho más de su tiempo en residuos animales y vegetales en descomposición. Entre estos desechos puede haber una variedad de patógenos y parásitos.

Las moscas domésticas no muerden. A diferencia de los mosquitos que transmiten patógenos a través de su saliva, las moscas comunes trasmiten enfermedades en sus cuerpos y patas. Además de dejar huellas llenas de patógenos en tu comida, también dejan heces y vómito.

Debido a que las moscas no tienen dientes, no pueden simplemente darle una mordida a tu comida, por lo que deben escupir un poco de su salvia rica en enzimas para disolver la comida, lo que les permite absorber el ‘caldo de fluidos digestivos regurgitados’ y comida parcialmente disuelta resultante. Si una mosca tiene suficiente tiempo para caminar sobre tu comida, vomitando sobre ésta, succionándola y defecando sobre ella, las probabilidades de que deje a su paso una sana población de patógenos son altas.

Los riesgos

En la mayoría de los casos, la detección de una mosca en tu comida no significa que tengas que tirarla. Si bien no hay duda de que las moscas pueden transportar bacterias, virus y parásitos de residuos a la comida, es poco probable que se desencadene una reacción que conduzca a la enfermedad de una persona sana, promedio, con un solo roce. Las moscas que se posan fuera de la vista y vagan por unos minutos vomitando y defecando en los alimentos o áreas de preparación son más de preocuparse. Cuanto más tiempo pasa, mayor es la posibilidad de los patógenos dejados por las moscas que crezcan y se multipliquen en nuestra comida.

Es entonces cuando los riesgos a la salud aumentan.

Asegúrate de que la comida esté cubierta mientras se prepara, cocina y sirve al aire libre y no dejes ‘sobras’ sentadas en el exterior para las moscas. Minimiza la basura en tu casa e intenta limpiar los botes de desechos regularmente.