.- Primer festejo Patrio sin ruido *.-Este también es el Mes de la UASLP *.-Más de millón 300 mil visitaron Fenapo

Ya era hora que una autoridad se fajara los pantalones y diera señales de saber el enorme daño ambiental y a la salud de los seres vivos, particularmente aves, mascotas y humanos, que propicia la quema de pólvora aunque sea una “tradición popular de mucho arraigo”, como le dicen sus promotores.

Una costumbre mexicana de nuestros primeros pueblos fueron los sacrificios humanos hasta de niños y, estará de acuerdo en que debía desaparecer, ¿No? –Pues igual pasa con la “pólvora” que además, ha ocasionado grandes desgracias por mal manejo, elaboración o almacenamiento. La barbarie debe desaparecer ante la civilización.

Así que el anuncio de que ésta vez no habrá cuetes en los festejos patrios y que sancionarán la venta de pirotecnia, que hizo la Directora Municipal de Comercio, Dolores Eliza García Román, de verdad nos da gusto, la felicitamos y la conminamos a no defraudarnos y no recular, como han hecho administraciones pasadas.

Y no estamos en contra de las tradiciones populares, mucho menos del fervor de los potosinos, que acompañan el deceso de sus “angelitos” con ensordecedores cohetones.

DERECHO A DORMIR

Pero, si ya de por sí el ruido urbano nos daña el sentido del oído, no se vale que además nos dañen los nervios o el corazón, con sus fuertes estallidos a las altas horas de la noche. ¿Por qué no dejarnos dormir al menos de 10 de la noche a 6 de la mañana? Un horario nos mejorará la convivencia… ¡Y el genio!

No es posible que afecte a las mayorías con malas jornadas de sueño por los abusivos decibeles de la pólvora, sea festiva, religiosa o tradicional pues todos, merecemos un sueño reparador y tranquilo, y nuestras autoridades tienen la obligación de propiciarnos condiciones que lo favorezcan. Perturbar nuestro sueño, atenta contra nuestra salud, viola nuestros derechos humanos y no se debe permitir.

El relevo de Martín Bravo, por el Teniente-Coronel Arturo Salazar, con amplia experiencia en contingencias meteorológicas como las que asechan a nuestra capital, es una gran noticia porque la prohibición de la venta de pólvora necesita su apoyo.

Igual falta el nombramiento del nuevo titular de Ecología, para que apoye la medida. Ojalá este nombramiento no cubra la cuota política del PVEM o de la SEGAM, que es lo mismo, sino que sea una persona conocedora y capaz.

FESTEJOS DE LA UASLP

Y como septiembre además de patrio es también el Mes de la UASLP, se dieron a conocer los eventos académicos, culturales deportivos y recreativos, algunos ya de tradición, con los que se conmemorará este año el 51 aniversario del Decreto del Congreso del Estado que en 1965 promulgó al 30 de este mes como Día de la Universidad. Después de esto, el CDU determinó todo un mes de festejos

El rector Manuel Fermín Villar Rubio dijo que los festejos inician el próximo lunes 12, a las 18 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, C200, con una ceremonia de reconocimiento al esfuerzo académico de los estudiantes más destacados de los seis campus y de las 15 facultades.

El Tradicional Radio Maratón Universitario 2016 que se transmite año con año, por Radio Universidad a través de sus frecuencias el 1190 de Am y el 88.5 de Fm por más de 12 horas ininterrumpidas será el miércoles 28 a partir de las 8 de la mañana, ya no en Fundadores sino en la Explanada del Estudiante, sito en la Zona Universitaria Poniente con la participación de toda la comunidad universitaria

Esta vez el radio-maratón será a beneficio de la Orquesta Sinfónica Universitaria, que se sumará a los festejos con un magno concierto de música celta pactado para las 20:00 horas ese mismo día –moche más bien- en el CC200.

El evento más tradicional, la Cena Baile, será el sábado 24 , ya no en el patio principal del Edificio Central sino también en el CC200, con la Sonora Dinamita, y la Banda Ejecutivo de Aguascalientes; los boletos estarán a la venta desde el 12 de septiembre en las taquillas del CC200, Unitienda, y tiendas Unimanía.

BATE FENAPO 2 RECORDS

Y no sin antes consignar el exitoso cierre de la edición 2016 de la Feria Nacional Potosina, que superó récords de asistencia, con casi millón y medio de visitantes con boleto pagado, y de derrama económica, con más de 400 millones de pesos sin contar las transacciones ganaderas: un emotivo homenaje póstumo a Juan Gabriel, fuegos artificiales y la intervención de la Sonora Santanera entre otras cosas, lo que dio para que el gobernador felicitara al presidente del patronato Rafael Villalobos por “consolidarla como la feria más importante de México, con calidad, seguridad, convivencia familiar y mística de servicio hacia los más necesitados a través del Sistema Estatal DIF y asociaciones civiles de ayuda y asistencia a discapacitados” considerando que la misión fue cumplida. Ahora se tendrá que trabajar más para superar la próxima; y el lamentable deceso de don Juan Noyola, fundador desde hace más de 40 años de la famosa cenaduría “El Parian”, especializada en tripas y machitos, en el Barrio de San Sebastián, quien acaeció el pasado lunes a los 89 años de edad;: aquí nos leemos en otro BURÓ POLÍTICO el próximo domingo. ¡Descanse en paz Don Juanito!