Llaman a preparar a los niños para enfrentar problemas por bullying

By Redaccion El Heraldo SLP on 7 septiembre, 2016

Después de lamentar los hechos en el estado de Nuevo León donde se suicidó un menor de 14 años por bullying, el presidente de la Asociación de Padres de Familia de San Luis Potosí, José Rodolfo Sánchez Rodríguez dijo que es necesario que se prepare a los niños para para enfrentar este tipo de situaciones adversas e creando conciencia de esta problemática para que se vayan revirtiendo.

“Los adultos estamos fallando en la concientización de los hijos, también en prepararlos, de hacerlos fuertes para que no se crean lo que les digan, sabemos que siempre ha habido bullying, pero ahora no se prepara a los niños, no se ven inmersos en este tipo de cuestiones que se dan en la vida, no digo que sea aceptable, pero que en un debido momento en el espacio que se convive con otras personas se da esta situación”, dijo.

Indicó que en esta problemática del bullying las cifras son muy variables porque se da en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la educación media, “nosotros en lugar de dar cifras queremos concientizar, tratamos que cada padre, madre o tutor que tenga a su cargo a un niño que lo guie y los maestros que tenga a su cargo determinados niños, también los preparen para estas situaciones y evitar que pase a mayores”.

Rodolfo Sánchez aseguró que aprovecha cualquier espacio para tratar de concientizar sobre esta problemática, pidiendo a los diferentes sectores que preparen a los niños y cuando se denuncie un caso o situación se tomen cartas en el asunto para evitar incidentes que lamentar.

Lo anterior, después de que un joven de 14 años se suicidó a una semana de iniciar el tercer año de secundaria debido a las múltiples burlas recibidas por parte de sus compañeros por su estatura y rasgos físico, así como por la inacción de las autoridades para evitar esta situación.