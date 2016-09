Jubilarán a 25 perros de la Policía Canina

By Redaccion El Heraldo SLP on 7 septiembre, 2016

Serán jubilados con ceremonia honorífica cerca de 25 perros que están al servicio de la Policía Canina, al ser que su edad ya no es apta para el trabajo que les fue conferido en la corporación por lo que se analiza la posibilidad de darlos en adopción u otorgar los otros municipios del Estado para la misma función, informó Antonio Garza Nieto, titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal.

El funcionario municipal indicó que dentro de este grupo especial perteneciente a las fuerzas municipales, se cuenta con al menos 50 perros policías pertenecientes al área de K-9, de los cuales se tiene la intención dar de baja a la mitad de este grupo, no sin antes contar con la autorización del honorable Cabildo del Ayuntamiento de la capital y de la Federación al ser que fueron adquiridos con recursos del extinto programa denominado Subsemun.

Garza Nieto explicó que se llegó a esta determinación al ser que los animales ya no cuentan con buena condición de salud debido a su avanzada edad, lo que es algo determinante para realizar su desempeño dentro de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal.

Comentó que el desempeño de estos animales dentro de la corporación es el acompañamiento al oficial de policía para brindar la protección y poder lograr realizar la proximidad social necesaria con la ciudadanía «pero también en situaciones de patrullaje, de rondines y cuando hay conflictos, en este caso pandilleriles, pues obviamente hacer la participación literalmente del animal».

También explicó que estos animales no están capacitados para la detección de algún tipo de sustancia ilícita puesto que la Policía Municipal realiza trabajos preventivos y no indagatorios «pues no somos para poder detectar en este caso algún tipo de enervantes».