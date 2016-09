Exigen al Alcalde de Xilitla solucionar demandas planteadas

By Redaccion El Heraldo SLP on 7 septiembre, 2016

Más de doscientos habitantes de varias comunidades y colonias afiliados al Movimiento Antorchista, asistieron a la presidencia municipal de Xilitla, para exigir al alcalde Javier Pacheco Sánchez, que sean solucionadas las demandas planteadas en octubre del año pasado y que hasta la fecha no se han resuelto. Así lo informó Claudia Sánchez, dirigente municipal de Xilitla.

Los manifestantes señalaron que las principales demandas son programa para mejoramiento de vivienda, despensas, medicamentos, apoyos funerarios, tinacos, maíz, frijol, así como obras de pavimentación de calles, ampliaciones de red eléctrica, apoyos al campo, entre otras.

La líder antorchista señaló que están pidiendo solución a sus demandas planteadas en un pliego petitorio desde el año pasado pero el presidente municipal no ha querido resolver ninguna de estas peticionesque ayudarían en el bienestar de las familias más vulnerables de este municipio. “Estamos pidiendo al alcalde que entregue estos apoyos, ya casi se cumple un año y no ha hecho entrega de ninguno de los apoyos planteados, seguiremos esperando a que resuelva, pero le diremos que la paciencia de gente es grande pero no infinita”, declaró la dirigente municipal.

La señora Cornelia Estrella Covarrubias de la comunidad de San Pedro Huitzquilico y plenista de la agrupación, comentó: “Ya tenemos mucho tiempo pidiendo solución y no podemos esperar más, por eso venimos hoy para exigirle al presidente que nos resuelva porque no le estamos pidiendo un favor, le estamos exigiendo que cumpla con sus compromiso”.

Finalmente Claudia Sán-chez, mencionó que el alcalde se comprometió a atenderlos el próximo 12 de septiembre, por lo que la dirigente municipal declaró que de no ser así se instalará un plantón indefinido para resolver dichas peticiones que ayudarán a cientos de familias pobres de este municipio.