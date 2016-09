El SAT detecta 31 empresas ‘fachadas’ en Veracruz: Aristóteles Núñez

By Redaccion El Heraldo SLP on 7 septiembre, 2016

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, dijo que se han detectado 31 empresas “fachadas” en Veracruz.

En entrevista con el noticiario “Despierta”, Núñez detalló que derivado de una denuncia pública, hecha a través de medios de comunicación, sobre presuntas empresas fachadas en Veracruz, el SAT investigó y detectó 33 empresas y una persona física.

Señaló que de los 34 contribuyentes, 31 no están “localizables” y no hay evidencia de que sean empresas ya que no tienen activos ni actividad empresarial.

El titular del SAT, enfatizó que las investigaciones están en una etapa de presunción, dijo que se han hecho auditorías y se está investigando a notarios que en su momento tuvieron que dar fe de la creación de las empresas.

Dijo que se detectó que 11 dependencias del gobierno del estado que en algún momento realizaron algún contrato de adquisición de bienes o servicios con estas empresas.

Señaló que dichas empresas han realizado transacciones por un monto de tres mil 300 millones de pesos.