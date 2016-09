El reguetonero Wisin sufre por enfermedad de su recién nacida

By Redaccion El Heraldo SLP on 7 septiembre, 2016

El cantante Wisin y su esposa, Yomaira Ortiz, están viviendo un doloroso momento, tras el nacimiento de su hija, Victoria, pues los médicos no la reportan bien de salud.

No está saludable. Es una situación que estamos pasando muy difícil, muy difícil… Dios a mí me ha dado más de lo que merezco, Dios es perfecto y las cosas pasan por un propósito”, dijo el puertoriqueño a la prensa local cuando fue interceptado en el aeropuerto.

Según el programa de televisión local Lo Sé Todo, Wisin confirmó fuera de cámara que la pequeña tiene un raro trastorno genético llamado Trisomía 13, más conocido como síndrome de Patau.

Por este trastorno, la bebé tendría pocas esperanzas de vida. Varios colegas de Wisin se volcaron a las redes sociales para mostrar su apoyo y cariño al cantante, en este duro momento que le toca vivir, aunque los fans han sido los más sorprendidos con la noticia y le han mostrado su apoyo.

Ante la pregunta si la niña había nacido sana, él contestó: “No está saludable, ella tiene sus problemas pero no voy a hablar de eso ahora, estamos pasando un momento difícil”, dijo antes de irse.

Tras dar estas declaraciones cantantes, actores y presentadores de televisión no han parado en expresarle su apoyo y desearle que todo salga bien.

