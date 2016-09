Cosas de la Ciudad

VENCE PLAZO.- Nada halagüeño ve el panorama el titular de la Red de Diversificadores Sociales, Paúl Ibarra, de que el Congreso del Estado falle a favor de los matrimonios igualitarios, ya una vez que el viernes próximo se termine el plazo para hacerlo, pues como se recordará, los diputados tienen 90 días para resolver ese asunto, los cuales el viernes venidero se cumplen, sin embargo Paúl Ibarra no se encuentra muy optimista en cuanto a que sean aprobados dichos matrimonios, pues los diputados han sido, son presionados, por algunos grupos de poder, sin embargo señala que si es negativo el fallo, no van a caer en confrontación, pues; “Hemos recibido muestras de apoyo y solidaridad de la sociedad potosina”.

RETORNO.- Ya fueron regresados a sus lugares de origen los adolescentes que fueron encontrados en labores del campo en un rancho agrícola de Rioverde, según informó el titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor (Prodem), Pablo Loredo Oyervidez, dijo estuvieron presentes por parte de la Delegación Federal del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y por parte de la Prodem en este rancho en Villa Juárez, para atender esta situación. Fueron encontrados adolescentes de 16 y 17 años, algunos acompañados de familiares.

FESTEJOS.- Para el presente mes tiene programadas la Secretaría de Cultura, la Fiesta Internacional del Cine en San Luis Potosí llevar a cabo del 21 al 25 de septiembre con actividades en la capital potosina y en los municipios de Xilitla y Real de Catorce. El titular de la dependencia Armando Herrera Silva dio a cono0cer lo anterior y destacó la gratuidad de todas las actividades de la Fiesta Internacional del Cine, algunas de estas en espacios abiertos como plazas y barrios del Centro Histórico, además de algunas exhibiciones en la Cineteca Alameda y en el Centro de las Artes.

NO AL AUMENTO.- El Colegio de Notarios Públicos de San Luis Potosí, no permitirá que se incremente el impuesto predial para el 2017, a aquellas personas que no cuentan con los servicios municipales y en sus zonas no han sido beneficiados con el desarrollo económico, on la llegada de nuevos centros comerciales que son los que detonan los valores catastrales y poder agilizar estos procesos.

REUNIÓN.- El presidente del Colegio de Notarios Públicos, José Antonio Ávila Chalita confirmó que la semana pasada se reunieron los integrantes del Consejo Técnico Catastral, en la que las autoridades municipales entregaron la propuesta de actualización de los valores catastrales, pero será hasta este jueves cuando se empiece a discutir de cuál es el mejor planteamiento.

INCUBADORA.- Luis Fernando Alonso Molina, titular del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve informó que en dos semanas se colocará la primera piedra de la “casa del emprendedor”, la cual funcionará como incubadora y será la primera en el país con sede propia. La inversión para la construcción es de un millón y medio de pesos, la cual ya está en trámite para ser consolidad de inmediato. Gobierno no pondrá recurso para los negocios, pero habrá apoyo en asesorías de parte de Sifide, Icat, Inadem, además del apoyo de las cámaras empresariales”.

RECLUTAMIENTO.- El titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Antonio Garza Nieto, informó que se lanzó la convocatoria para el reclutamiento del personal asignado a la seguridad escolar, los cuales deberán de ser personas adultas ya pensionadas para poder incorporarse a dicho programa. Las personas de la tercera edad que cuenten ya con su retiro y/o pensión laboral, podrían ser inscritas a este programa llevado por la dirección de policía Vial para ser adscritos a los pasos peatonales ubicados en las afueras de las instituciones educativas existentes en la capital potosina.

UNIPADRES.- Mediante el programa Unipadres, buscn integrar a los padres de familia en actividades que promuevan su desarrollo personal, de tal manera que impacte en sus hogares el ambiente más propicio para que los estudiantes universitarios puedan aumentar su rendimiento escolar, disminuir la deserción y tener la visualización de un futuro profesional exitoso. El programa Unipadres promueve el acompañamiento y formación integral de los estudiantes.