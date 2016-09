Conalep San Luis está en quiebra, revela el Sindicato

By Redaccion El Heraldo SLP on 7 septiembre, 2016

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en San Luis Potosí se encuentra en quiebra debido a que no cuenta con recursos para el pago de la recategorización de los maestros ni para las prestaciones como el Seguro Social e Infonavit, reveló el Secretario de organización del Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras (SATT-CONALEP), Felipe Méndez Moreno.

Indicó que debido a esta situación están solicitando una audiencia con el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López y con los diputados, para solicitarles que el próximo año se presupueste una partida para el Conalep, puesto que los recursos federales son insuficientes para la operación.

Agregó que el año pasado firmaron acuerdos para recategorización de un grupo de trabajadores que tenían más de 10 años sin mejorar su salario, el pago retroactivo se hizo diciembre, pero en este 2016 no han recibido el salario correspondiente a sus categorías, pese a que son trabajadores tienen de 10 a 15 años de antigüedad y con licenciatura o maestría.

Explicó que la finalidad es que el incremento se refleje en el salario para que reciba beneficios que otorgan el IMSS e Infonavit, actualmente son 60 profesores los afectados y que buscan que se les puedan regularizar los salarios que perciben.

“El Conalep está incumpliendo el pago de las cuotas tanto del seguro social como del Infovavit, el año pasado se había hecho una cuerdo con Infonavit para regularizar los adeudos pero se incumplió, entonces los trabajadores se están viendo afectado porque no alcanzan los puntos o no pueden acceder a créditos, entonces si está afectando el atraso en los pagos a los maestros”, advirtió.

Méndez Moreno aseguró que el Conalep no puede subsistir solamente con aportaciones federales, “el colegio sido excluido del presupuesto estatal, le pide a la SEGE y al final del año les tienen que pagar, por eso buscaremos al gobernador del estado para decirles la situación crítica que estamos viviendo, es una quiebra técnica y requerimos que en el presupuesto estatal se incluya al Conalep”.