Qué no hacer al terminar una relación; Taylor Swift nos enseñó

By Redaccion El Heraldo SLP on 6 septiembre, 2016

Que no te suceda.

Todos hemos tenido una relación que termina horrible, pero Taylor Swift ya acumuló varias.

La diferencia entre sus rupturas y las mías, es que las mías no pasaban de mi familia y amigos, y las de ella son difundidas a nivel mundial.

Por eso, saquemos el lado bueno de su experiencia y evitemos cometer los errores que ella cometió. Aquí 4 cosas que no debemos hacer al terminar una relación.

Date un tiempo para recuperarte de la ruptura.

No como Taylor, que a pocas semanas de haber terminado con Calvin Harris fue fotografiada paseando en la playa y besándose con Tom Hiddleston.

La enseñanza: puede que tu nuevo amor no aparezca en todo el internet, pero sí puede aparecer en fotos de Facebook. Lo más sano es tomarse un tiempo para sanar y cerrar el ciclo.

via GIPHY

No compartas con todo el mundo los secretos que tu ex y tú tenían

Taylor hablando de su participación en This is what you came for hizo enojar a Calvin Harris, pues ambos habían acordado que su participación se mantendría bajo el pseudónimo Nils Sjoberg.

La enseñanza: si tu ex y tú guardaban secretos y tenían acuerdos, respétalos. Sí, la relación terminó pero no es motivo para poner más problemas en el mapa.

via GIPHY

No salgas corriendo a otra relación

Porque en tres meses o menos es muy probable que todo termine y nada de todo el escándalo haya valido la pena. Tal como está pasando ahora mismo que los rumores acerca de la ruptura de Taylor y Tom están creciendo.

La enseñanza: saltar de una relación a otra casi siempre es garantía de fracaso. Si todavía no tienes tu corazón sano y no has cerrado el ciclo, espera un tiempo antes de formalizar otra relación.

via GIPHY

No borres todas las fotos ni hagas como que no existió

Como Taylor que automáticamente borró todas las fotos con Calvin Harris. Esto es el internet, ten por seguro que todavía están en todas partes.

La enseñanza: no por borrar las fotos vas a desaparecer la historia que viviste, no decimos que te ahogues en recuerdos, sólo antes que gritarlo al mundo pasa tu proceso de ruptura y no hagas un escándalo al respecto. Si no te vas a casar mañana y tienes que cancelar una boda, no hay urgencia de publicarlo, o borrarlo de todas partes.

Así que ya sabes, si estás pasando por una ruptura piensa bien antes de tomar acciones al respecto.