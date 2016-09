PGJE investiga golpiza a jóvenes por utilizar UBER

By Redaccion El Heraldo SLP on 6 septiembre, 2016

Luego de confirmar que la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya tiene en sus manos las investigaciones sobre las agresiones cometidas en contra de dos usuarios del sistema Uber, por un grupo de taxistas tradicionales, el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, sentenció que no habrá impunidad.

En este sentido, expuso que se tienen investigar y castigar a quien resulte responsable de la agresión que sufrieron dos jóvenes durante el pasado fin de semana, por parte de presuntos taxistas que los golpearon por haber abordado una unidad del servicio Uber.

En entrevista el funcionario estatal, dijo que sin importar, si es legal o no el servicio, eso no le da derecho a nadie a cometer un ilícito como es la agresión y las lesiones y es por ello que la Procur-aduría General de Justicia en el Estado, ya investiga de los hechos que ocurrieron, al parecer en las afueras de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (FENAPO).

Expuso que es necesario y urgente que se lleve a cabo, una legislación al respecto, pues ya no se puede permitir que en esta indefinición ocurran este tipo de actos.

Por otra parte, el encargado de la política interna, destacó que se está trabajando para prevenir cualquier situación extraordinaria que se pueda presentan por la presencia de lluvias, y adelantó que durante las próximas horas se reunirán el Consejo Estatal de Protección Civil para analizar medidas de prevención a los efectos de las lluvias sobre todo al interior del estado, en municipios de la Huasteca, como Xilitla donde se han presentado las precipitaciones más intensas, sin que hasta el momento de haya tenido que evacuar alguna comunidad.

Por último, el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías, confirmó que la Contraloría General del Estado, ya presentó un informe que solicitó el Gobernador Juan Manuel Carreras sobre la actuación de la Dirección Estatal de Protección Civil que encabeza Jorge Farfán y explicó que el mandatario tomará la decisión de ratificar o remover del cargo al funcionario en mención, dadas las manifestaciones de diversos entes relacionados con el tema, que han criticado la actuación de esta dependencia.