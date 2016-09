Nombran a Arturo Salazar nuevo titular de  Protección Civil Municipal

By Redaccion El Heraldo SLP on 6 septiembre, 2016

Tras la destitución de Martín Bravo Galicia al frente de la dirección de Protección Civil, fue nombrado como nuevo titular de esa dependencia el Teniente Coronel, Arturo Salazar, quien se ha desempeñado en el área por largo periodo, logrando así obtener la experiencia necesaria para ganar la confianza del Alcalde capitalino, Ricardo Gallardo Juárez, quien lo dejó en dicho cargo.

Al inicio de la gestión capitalina, fue Heladio Tristán Tristán quien tomó primeramente las riedas de Protección Civil, pero al no cumplir la expectativas del Alcalde, fue separado de su cargo para el cese definitivo de su función en la administración municipal a mitad del año en curso, y fue nombrado como subdirector del área, Martín Bravo Galicia, quien bajo ese cargo, dirigió la dependencia.

Después de un par de meses de no demostrar capacidad suficiente para el liderazgo requerido en esa dependencia, el edil Ricardo Gallardo Juárez tomó la decisión de no promoverlo como nuevo titular de Protección Civil Municipal, sino que por lo contrario, lo removió de su cargo al no tener un buen desempeño durante la temporada de lluvia siendo así que optó por dejar esa área sin un dirigente hasta nuevo aviso.

Fue por lo que hasta el día de hoy el jefe de la comuna dio a conocer que sería el teniente coronel, Arturo Salazar, quién ocuparía el cargo como titular en esa dependencia, dejándole entre sus responsabilidades el garantizar la seguridad de los potosinos ante cualquier tipo de contingencia.

El edil capitalino refirió que otra de las áreas que no cuenta con un dirigente es la de Ecología, por lo que adelantó que será durante el evento de «Ayuntamiento en tu Colonia» el miercoles que viene cuando se dé a conocer el nombre de quién suplirá a Roberto Ulises Pérez Esparza, ex titular de dicha área.