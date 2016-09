Narcos tendrá tercera temporada sin Pablo Escobar (VIDEO)

By Redacción @ElHeraldoSLP on 6 septiembre, 2016

La serie de Pablo Escobar, un éxito en Netflix

La serie “Narcos” tendrá una tercera temporada en 2017, ya sin el narcotraficante colombiano Pablo Escobar como personaje central de su trama, informó hoy la plataforma de contenidos digitales Netflix.

“La cocaína debe continuar” fue el mensaje que utilizó Netflix para anunciar la renovación de la serie, haciendo un juego de palabras en inglés (“The blow must go on”) con la frase tradicional del mundo del espectáculo que Queen popularizó con su canción “The show must go on” (“el espectáculo debe continuar”).

Todo apunta a que, después de la anunciada muerte de Escobar en la segunda temporada, “Narcos” continuará radiografiando el negocio de la droga en Colombia en sus nuevos episodios a través de la figura del líder del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, que en la ficción es interpretado por el actor mexicano Damián Alcázar.

Así se pudo ver, por ejemplo, en un video de Netflix en el que los carteles de “Se busca” con la cara de Escobar, al que en la serie dio vida el brasileño Wagner Moura, eran sustituidos por otros con el rostro de Orejuela.

La segunda temporada de “Narcos”, que se estrenó el pasado 2 de septiembre, relata la caída y muerte de Escobar en Medellín después de que la primera tanda de episodios retratara su ascenso hasta convertirse en el narcotraficante más poderoso del mundo.

Rodada en Colombia con ambiciosos medios de producción, “Narcos” cuenta en su reparto, repleto de intérpretes latinos, con los actores Boyd Holbrook, Pedro Pascal, Paulina Gaitán y Stephanie Sigman.

Efe