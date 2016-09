La ciudadanía harta de ataques de ruleteros: MGR

By Redaccion El Heraldo SLP on 6 septiembre, 2016

Martín Guardado Rodríguez, vocero de los choferes de Uber informó que, a través de las redes sociales, los ciudadanos manifiestan su inconformidad por los actos de violencia que han sido víctimas tanto usuarios como operadores de Uber.

Además de que ya se está organizando una manifestación en repudio a estos hechos y también en apoyo a este servicio de transporte ejecutivo, para poder mejorar las condiciones de los choferes de este servicio.

Lamentó los recientes hechos suscitados este fin de semana, donde operadores de taxis agredieron físicamente a usuarios de Uber y recalcó que con ello se está detonando un notable hartazgo por parte de la ciudadanía.

La sociedad está planeando marchas y cosas por el estilo, no tengo fechas, pero en Facebook están convocando, creo que el evento se llama: Toma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es cuestión de la sociedad que ya está harta y se cansó de esta situación con los taxistas.

Dijo desconocer cómo continúa la salud de los jóvenes que fueron agredidos, pero según los reportes de la prensa es que uno ellos tenían la posibilidad de perder un ojo; además mencionó que lo acontecido el pasado fin de semana no resultaron heridos operadores de Uber, aunque los conatos de agresión sí se intensificaron en el transcurso de la Feria Nacional Potosina.

Señaló que hay operadores de Uber que no pertenecen a alguno de los grupos que mantienen de manera interna, por lo que incluso también estos pudieron haber sido víctimas de alguna problemática con taxistas.