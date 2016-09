Juan Babriel, un legado de perdón, de lucha y de genialidad

¡Hola! ¿Cómo te va? Mi estimado amigo y distinguido lector. ¡ Qué gusto saludarte ! ¡ Espero que tengas un día excelente y maravilloso ! El día de hoy quiero compartirte algunos detalles

en la vida de Juan Gabriel, que nos pueden servir de inspiración y motivación.

En primer lugar, a pesar de haber sido mal tratado por su mamá en la edad en que más se necesita el cariño de una madre, él la perdonó, le compuso una canción y se la llevó a vivir con él a la capital, cuando él ya había alcanzado el éxito. ¡ Qué corazón !

Segundo, no sé si sepas, pero Beethoven nació del amor derivado de un padre borracho y una madre prostituta. Y ? A él no le importó, porque además de ser sordo, se superó, y siguió componiendo obras clásicas maravillosas.

Guardando proporciones, porque cada uno tuvo su genialidad, Juan Gabriel tiene una historia similar, porque el papá se volvió loco, y su mamá… pues no se portó bien, como ya te lo mencioné, sin embargo, Alberto Aguilera Valadez, que es su nombre real, se puso Juan Gabriel como nombre artístico, por su maestro tutor Juan Contreras, quien vio el talento musical, y le enseñó música, y por su papá llamado Gabriel Aguilera, como para no guardarle ninguna especie de rencor.

Tercer detalle, repitió el tercero de primaria tres veces. Cuarto, fue internado en la cárcel de Lecumberri en la capital, porque supuestamente lo acusaron de robo, injustamente.

Quinto, cuando se presentó en algunas disqueras para ver si le grababan un disco, fue rechazado, porque no le vieron potencial. Te imaginas ? Y no fue en una, fueron varias…

¿ Y qué crees que hizo ? ¿ Cruzarse de brazos, y rendirse ante tanta adversidad y tanta contradicción ? ¡ Claro que no ! Siguió luchando, y logró consolidarse como uno de los más grandes compositores que ha dado México al mundo.

Compuso más de 1800 canciones. Más de 250 millones de discos vendidos. Sus canciones se han traducido a más de 10 idiomas. Además de tener un espíritu altruista excepcional, por mantener un albergue en Cd. Juárez, Chihuahua, para niños pobres, en donde hay más de 100 niños.

Toda una vida ejemplar de lucha y de tenacidad. Ese fue Juan Gabriel, en paz de Dios goce !

Cierro como siempre, mis artículos en los periódicos, mis intervenciones en televisión, mis programas de radio, mis cursos y mis conferencias…

…y a seguir pataleando, porque no hay de otra !

