Joven promesa en Río 2016; destacado lanzador de jabalina veracruzano

By Redaccion El Heraldo SLP on 6 septiembre, 2016

CIUDAD DE MÉXICO.-Acayucan, municipio del Estado de Veracruz, tendrá un representante por primera vez en unos Juegos Paralímpicos con un joven que en marzo alcanzó la mayoría de edad: Eliezer Gabriel Buenaventura.

Él competirá en lanzamiento de jabalina de la categoría F46-47, la cual se refiere a personas con la falta de alguna extremidad o la afectación de la misma. Eliezer nació sin el antebrazo izquierdo y semanas antes de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 no estaba seguro si tenía un lugar dentro de la magna justa mundial.

“Hace dos o tres meses (tuvo la confirmación de su clasificación). Todo el año estuve entre los ocho mejores del mundo, pero hubo un momento en el que el ranking se estuvo moviendo y pensé que iba a quedar fuera porque, lamentablemente, no pude mejorar la marca de este año”, explica el veracruzano.

Quinto lugar en el Mundial de Doha, campeón parapanamericano de Toronto 2015 y seis veces ganador de la Paralimpiada Nacional, ha sido el cúmulo de éxitos en un largo camino de trabajo que empezó cuando tenía nueve años en el club Cachorros, dirigido por quien desde entonces es su entrenador: Emmanuel Campos.

“(Estar en unos Juegos Paralímpicos) es el objetivo que me había planteado desde 2005; soñé con este momento y gracias a Dios se ha logrado. Ahora mis objetivos ya no son solamente participar en los Juegos Paralímpicos, sino buscar ganar medallas para nuestro país y no sólo llevar a uno o a dos atletas, vamos a seguir trabajando con los deportistas con capacidades diferentes”, explicó Campos.

En la última etapa de su preparación, Eliezer estuvo concentrado en el Centro Paralímpico Mexicano, del 12 al 31 de agosto. No se queja de los recursos que recibe: una beca mensual de cuatro mil pesos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y otra de 10 mil pesos del gobierno local.

“Por parte de la Conade el apoyo para mí está bien; con lo más mínimo puedes hacer muchas cosas, más si tienes el máximo. Yo he venido desde abajo y eso es lo que me motiva a seguir ganando.

No me preocupo mucho por el apoyo, porque desde chico no lo he tenido, bueno hasta ahorita sí que ya lo tenemos, estamos en busca de más, pero nosotros nos enfocamos en ganar y sólo eso, no tanto por el apoyo”, comenta Eliezer.

Cuando Buenaventura consiguió su pase al Mundial de Atletismo de Lyon 2013 se volvió acreedor de los apoyos de la Conade. Antes el camino fue en solitario, respaldado por su familia y vecinos de Acayucan.

“El único apoyo que recibió primero que nada fue de su mamá, doña Susana Vázquez Buenaventura, de amigos del municipio de Acayucan Veracruz, que han apoyado este club Cachorros, de donde sale Eliezer, y en su momento algunas autoridades, pero no hemos tenido un apoyo directo y permanente todos los años estamos tocando puertas con diferentes organizaciones, autoridades, con amigos, ha sido una situación un poco difícil”, relata el entrenador.

Eliezer y su entrenador ahora ven en las justas brasileñas la oportunidad de lograr un resultado memorable que sea la recompensa a tantos años de trabajo.