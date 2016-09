Diputado mandó a la cárcel a pareja: ya están libres

By Redaccion El Heraldo SLP on 6 septiembre, 2016

El diputado Guadalupe Torres Sánchez acusó de manera falsa de extorsión a la señora Guadalupe Uresti Martínez, quien permaneció un año 11 meses en la cárcel y a su esposo Manuel Rodrigues de la Rosa, quien duró nueve meses detenido, los dos salieron libres al comprobarse que no había delito que perseguir, manifestó lo anterior en rueda de prnsa la afectada.

En el año 2013 la pareja de esposos le vendió unas propiedades al ahora diputado, el cual para pagarlos les entrego un BMW sin papeles, mismo que se le regreso al no otorgarles los documentos de este vehículo, dijo Guadalupe Uresti Martínez.

Luego -acusó- les entregó 150 mil pesos en su oficina, pero él los grabo cuando lo recibieron y luego me acusó de extorsión, por eso me detuvieron y me mantuvieron detenida hasta que revisaron y vieron bien que no había delito que perseguir.

Las propiedades que tiene y el dinero las han hecho a la mala, porque al señor le gusta quitarle las cosas a las personas en base de engaños y abusos de autoridad.

Les doy las gracias a la gente que apoyo a mis hijos en los momentos que estábamos su papá y yo en la cárcel, porque ellos fueron afectados psicológicamente, finalizó.