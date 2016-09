Desestima Flores Flores lista de recomendados en la ASE

By Redaccion El Heraldo SLP on 6 septiembre, 2016

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Enrique Flores Flores, desestimó la lista que supuestamente se filtró para dar a conocer la contratación de al menos 62 personas en la Auditoria Supertior del Estado, por recomendación de los 27 legisladores que conforman la actual legislatura local.

Consideró que los diputados deben responder por sus acciones, por sus actos, de entrada decirte “yo nunca he escondido nada. Además esa lista de recomendados, yo te quiero decir que de entrada no debería existir una lista como tal, ¿por qué? porque al final de cuentas el encargado y el ente autónomo administrativamente hablando para contratar al personal para tenerlo trabajando en una esquina, para hacer todo, es el propio auditor”.

Responsabili-zó al auditor Martínez Loredo, de ser el único responsable de que exista una sospecha de personal que no está trabajando de forma adecuada dentro de la Auditoría o bien que esté trabajando bajo presiones, es el auditor. “Ahora, si el auditor da la cara y reconoce que esto está pasando pues sería una falta de probidad en su encargo, él debe tener la autonomía necesaria y la capacidad de acción para responder por su propio personal. Yo creo que no hay responsabilidad de ningún diputado el extender una carta de recomendación para cualquier trabajo para la gente conocida, lo hace cualquier persona extender cartas de recomendación en su caso o bien hablar en favor de alguna persona”.

Enrique Flores, dijo que en lo personal, nunca recomendó a su suplente, además, por lo cual, “Yo sí desvirtuaría la veracidad de esta lista y haría un llamado a que si se comprueba que esta gente no está trabajando en forma, que lo den de baja inmediatamente, al cabo el auditor está acostumbrado a pagar sueldos millonarios o prestaciones millonarias por liquidaciones.

Entonces, yo haría un llamado a que toda esta gente que no está trabajando supuestamente, que se vaya” finalizó.