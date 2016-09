Rechazan desaparición de bibliotecas y su acervo cultural

By Redaccion El Heraldo SLP on 5 septiembre, 2016

El subdirector de Bibliotecas de la UNAM, Adolfo Rodríguez Gallardo aseguró que con las nuevas tecnologías y los libros digitales, las bibliotecas no desaparecerán sólo se modernizaran utilizando todos los beneficios que brindan los nuevos dispositivos.

Indicó que continuaran los libros y revistas en papel, pero también electrónicos, para que se puedan consultar desde cualquier nuevo dispositivo u biblioteca pública que haya en el país, y reitero no desaparecerá el acervo cultural que hay actualmente de forma impresa y se continuarán imprimiendo.

“No va desaparecer nada, como no desparecieron los hospitales, como no desaparecen los bancos, sólo usan la tecnología y la incorporan a los servicios, las tecnologías no son necesariamente sustitutivas sino complementarias. Vamos a seguir teniendo libros en papel, revistas en papel, y electrónicos, son diferentes formas que tendremos, vamos a tener las dos opciones”, dijo.

Rodríguez Gallardo manifestó que además la sociedad civil se debe unir para el mejoramiento y cuidado de las bibliotecas públicas, como se hace en otros países donde aportan recursos pero exigen que haya un buen servicio.

“La sociedad debe asumir como suyas –las bibliotecas-, no que son del gobierno, yo creo que son demasiado serias las bibliotecas para dejarse las al gobierno. La sociedad debida impulsar médiate una asociaciones civiles el apoyo, fomento de los servicios bibliotecarios para que sean suyas, en Estados Unidos la sociedad civil también da dinero y exige servicios”, aseveró.

Así lo declaró al finalizar la inauguración del V Seminario del Consejo Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnología, donde Adolfo Rodríguez quien también es impulsor de acceso a la información Científica en México se le entrego un reconocimiento por todo el trabajo que ha realizado en favor del acceso a la información y las bibliotecas.