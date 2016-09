Persisten los robos en la Zona Universitaria

By Redaccion El Heraldo SLP on 5 septiembre, 2016

El presidente de la Federación Universitaria Potosina (FUP), Gui-llermo Rivera Morales reconoció que se han presentado robos en los alrededores e incluso dentro de las instalaciones de la zona universitaria, aunque que han sido mínimos los casos reportados, ya se tomaron cartas en el asunto para evitar la problemática.

Explicó que a fin de disminuir los hechos delictivos que pudieran afectar a la comunidad universitaria se han implementado diversas estrategias para inhibir los delitos como ha sido la instalación de cámaras de video vigilancia.

“Se han implementado varias medidas desde el año pasado, hemos visto que han instalado cámaras y no cámaras viejas u obsoletas como vemos en algunas otras instituciones, sino cámaras de alta definición, cámaras muy precisas que permiten verles el rostro a personas a largas distancias; y es cierto si suceden ciertos robos fuera de la zona universitaria y hasta en algunos casos dentro de la zona universitaria, pero muy mínimos”, dijo.

De igual forma, Guillermo Rivera reiteró el llamado para que se acerquen a solicitar becas y eviten dejar sus estudios los alumnos que solicitaron amparos para que se garantice su acceso a la educación sin tener que cubrir cuotas de inscripción, así como a todos los que estén batallando para pagar.

“El llamado ya lo hicimos y lo cierto es que no se acercó ninguno, lo que nos preocupa es que el curo ya empezó y que entonces estos jóvenes no vayan a desertar por falta de un apoyo económico, entonces volverlos a invitar a que se acrecen a la Federación a adquirir becas de inscripción y que no abandonen sus estudios por falta de un apoyo económico”, aseveró.

Agregó que la invitación para que puedan obtener una beca sigue abierta, toda vez que un amparo puede tardarse desde seis meses hasta un año y los cursos en la UASLP ya iniciaron.

Asimismo mencionó que son alrededor de 12 mil estudiantes los que cuentan con una beca para sus estudios, mismas que no sólo son para inscripción sino para cursos de inglés o de titulación.