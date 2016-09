Lo que faltaba…hay médicos «pirata»

By Redaccion El Heraldo SLP on 5 septiembre, 2016

Ricardo Villarreal Villalpando, presidente del Colegio de la Profesión Médica del Estado informó que entre cuatro y cinco casos de ‘médicos piratas, se han detectado al interior de la entidad en los últimos dos años en San Luis Potosí.

La mayoría son individuos que viajan de una ciudad a otra, con el objetivo de no ser detectados por las autoridades reguladoras.

Advirtió que los pseudo especialistas colocan afuera de los inmuebles rótulos con mensajes de “especialista en niños” y “especialista en mujeres”, sin embargo, la persona desconoce la pediatría o la ginecobstetricia, enfatizó.

Señaló que la Secretaría de Salud en el Estado, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), es la autoridad encargada de vigilar y regular dicha situación.

En ese sentido, conminó a la dependencia sanitaria extender sus operativos a localidades alejadas, en aras de ubicar a los supuestos profesionales de la salud.

A lo mejor no le puedo dar una cifra, pero por supuesto que quienes hemos echado un viaje al interior del Estado vemos por ahí de repente a algunas personas que se hacen pasar como especialistas y que en realidad no lo son.

Villarreal Villalpando recomendó a la ciudadanía, verificar que el médico cuente con la Cédula Profesional y Título Profesional a la vista del usuario.