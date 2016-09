Descarta Gallardo más suspensión de fraccionamientos

By Redaccion El Heraldo SLP on 5 septiembre, 2016

No hay otros fraccionamientos que pudieran ser suspendidos tras saberse la determinación del juez federal por frenar el proyecto habitacional La Vista, anunció el edil capitalino, Ricardo Gallardo Juárez, aunque advirtió que habrá presión a las constructoras que obtuvieron permisos de manera irregular en la pasada administración para la edificación en las zonas altas de la ciudad, como lo son El Pedregal o El Gran Peñón, para así poder evitar inundaciones en zonas bajas.

El jefe de gobierno capitalino mencionó que sus declaraciones podrían ser mal interpretadas por algunas actores de la política que refieren que él ha sido quién frena los proyectos habitacionales en la ciudad, como el caso de La Vista, pero indicó que esto se debió a que la constructora dio un área de donación al municipio sobre un barranco que es inservible para el municipio.

Precisó que independientemente de las inversiones que haga los constructores, tienen la obligación de brindar los espacios para que el ayuntamiento pueda tener infraestructura necesaria para el beneficio de los ciudadanos.

Al ser cuestionado sobre otros fraccionamientos que se encuentran en la misma situación, el edil recibió que han sido renuentes con los fraccionamientos en proceso sobre las zonas serranas, como lo es el caso de El Pedregal y El Gran Peñón, Aunque éstos ya hayan logrado obtener los permisos.

«Y a pesar de que ya tienen sus permisos, estamos negociando en donde sí, o en donde no para que no afecte, para que no se venga el agua y se inunden las partes de abajo; se lo juro, no es mi intención bloquearlos, pero si es mi responsabilidad cuidar que no se inunden».

Indicó que para remediar la problemática de las inundaciones es necesario contar con al menos tres colectores pluviales más pero añadió que ni el municipio ni el interapas están en la posibilidad de ejecutarlos al carecer de recurso económico, «pero vamos a ver si podemos platicar con el gobernador para ver si nos apoya y que entre los tres podamos hacer algo, porque no podemos permitir que se siga inundando a San Luis».