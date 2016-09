Beyoncé cumple años más ‘ardiente’ que nunca

By Redaccion El Heraldo SLP on 5 septiembre, 2016

La exitosa cantante estadounidense Beyoncé, está con el gorrito de fiesta puesto, pues este domingo celebra sus 35 años de vida, luciendo espectacular.

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, verdadero nombre de la artista, nació un 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas y desde sus cuatro años de vida desarrolló un increíble gusto por el baile.

La pequeña ‘Queen B’ participaba en competencias escolares de baile y fue hasta incios de los 90 que obtuvo su ‘gran oportunidad’ al ser integrante del grupo ‘Destinys Child’.

En 2003, cansada de ser la destacada en la agrupación, decidió abandonarla para lanzarse como solista. Su primera canción se tituló “Dangerously in love”.

En 2008 contrajo matrimonio con el rapero Jay Z, aunque no sin lamentarlo en varias ocasiones, debido a las frecuentes infidelidades de su marido, con el cual tiene una hija, de nombre Blue Ivy.

Las cosas no paran en el engaño, porque entre los dos hay antecedentes de encuentros violentos y golpes.

Incluso se rumoraba que estaban peleados en Italia durante sus vacaciones.

No para ahí el sufrimiento.

Desde 2010, debido al divorcio de sus padres, la cantante se determinó a separarse de su padre en toda cuestión de negocios, para así hacerse cargo de su propia carrera.

No obstante, la situación no le resta belleza a la hermosa Beyoncé, por eso le presentamos una galería muy ‘hot’ y le deseamos felices años.