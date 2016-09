Aseguran que Britney Spears se sintió ‘humillada’ en los MTV VMAs

By Redaccion El Heraldo SLP on 5 septiembre, 2016

La semana pasada Britney Spears volvió a presentarse en los MTV Video Music Awards, tal como se había anunciado a mediados de agosto.

Aunque se trataba de su regreso a la entrega en la que fue una figura, “Radar Online” asegura que la “Princesa del Pop” se sintió “humillada” y no piensa volver.

Spears volvió con un número musical en la entrega después de casi una década, pues en 2007 ofreció una desastrosa actuación en medio de los graves problemas personales que atravesaba.

Pese a que su reciente show no resultó igual de desastroso, sí fue ampliamente criticado (por hacer playback) y no le gustó cómo MTV manejó la situación.

“Sintió que los productores le habían mentido”, declaró una fuente cercana sobre la importancia de Spears en la gala.

Al parecer, Britney estaba originalmente programada para tener el número principal y su imagen se usó ampliamente para difundir la entrega; sin embargo, fue Beyoncé la reina de la noche con casi 15 minutos de show.

El equipo de Spears rechazó la versión de “Radar Online”, pero otras fuentes insisten en que sí hubo gran molestia.

La relación de la cantante con los VMAs es antigua y con sus momentos destacados, como cuando besó a Madonna en la boca o cuando se presentó con una pitón albina sobre los hombros.