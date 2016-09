Operación del metrobús ayudará a miles de trabajadores: Diputado

By Redaccion El Heraldo SLP on 4 septiembre, 2016

El metrobús que se proyecta construir en la zona industrial no resolverá el problema de movilidad pero ayudará en aliviar el grave problema que representa trasladarse a su centro de trabajo para miles de personas, el cual, se va a incrementar cuando empiecen a funcionar las empresas armadoras, manifestó el diputado Enrique Flores Flores.

Señaló que entiende la inconformidad de los vecinos de la avenida Industrias quienes se quejan de que no tendrán lugar para estacionar sus vehículos afuera de sus casas, “preocupación legítima que debe ser atendida por la autoridad dándoles opciones, pero desde mi punto de vista, el beneficio público del proyecto es mucho mayor”.

“La movilidad de la población en general, de miles de personas, está por encima pero también la autoridad debe atender esos reclamos y darles solución, buscar alternativas, porque en un proyecto de esta magnitud se deben de revisar todos los conflictos y proponer las soluciones “, abundó el legislador.

Con el metrobús se va a beneficiar a los trabajadores que van a la zona industrial y a las nuevas armadoras que se están construyendo, “por eso todos hay que hacer un esfuerzo; los diputados no conocen el proyecto porque nadie nos lo ha presentado, en lo personal estoy enterado porque me interesa y aunque resuelve en parte un problema, no en lo absoluto”.

La movilidad va en crecimiento por la explosión demográfica y debemos aprender de experiencias ajenas como la de Detroit en Estados Unidos, donde las armadoras quebraron a la ciudad porque no estaba preparada para atender todo lo que su operación implica, no es cosa sencilla, hay que ver el tema completo, señaló Enrique Flores.

El legislador añadió que el metrobús es solamente una parte de la solución, hay que tomar otras medidas, construir más proyectos de esta naturaleza, presentar nuevas alternativas de movilidad y por supuesto, no vulnerar los derechos ni perder de vista las necesidades de quienes de alguna manera se ven afectados por estas obras, aunque sea por la falta de estacionamiento afuera de sus domicilios ya que para esa gente, es un problema.