‘Mi corazón me dijo que me quedara en Leicester': Vardy

El delantero inglés, Jamie Vardy, afirmó que su corazón le dijo que permaneciera en el Leciester City, tras rechazar una jugosa oferta por parte del Arsenal, con el motivo de unirlo a sus filas.

En una entrevista con el diario británico The Guardian, el goleador de los Foxes la campaña pasada afirmó que nunca tuvo dudas al tomar la decisión de quedarse con el cuadro dirigido por Claudio Ranieri.

“No lo iba a pensar de más, cada vez que lo hacía, mi cabeza y mi corazón me decían que me quedara con el Leicester, por eso me decidí a quedarme.

“Podía ver a que se refería la gente cuando asumían que me iría (del Leicester), pero en el fondo, si no crees que es bueno para ti, no lo haces”, declaró Vardy al tabloide inglés.

El delantero de los Foxes afirmó que, a pesar de haber sido una decisión que implicaba tiempo, para él fue muy fácil llegar a su respuesta final.

“En mi vida profesional, fue una decisión que requirió poco tiempo, aunque no he sido un profesional por mucho tiempo, fue fácil llegar a una decisión”, puntualizó Jamie Vardy.