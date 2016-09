Metrobús quebraría a negocios, acusan

By Redaccion El Heraldo SLP on 4 septiembre, 2016

Luego de que el pasado sábado realizaron una reforestación en el camellón de la avenida Industrias, vecinos y comerciantes aseguraron que le proyecto del sistema de transporte rápido metrobus, quebrara a los negocios,

Los inconformes han comenzado a colgar carteles y letreros en los árboles que se ubican sobre el camellón central de esta vía en protesta de la construcción del nuevo transporte público, proyecto que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) desarrollará.

En rueda de prensa, Ernesto Peñón Hernández explicó que la avenida es muy angosta para soportar un proyecto de este tipo, ya que se reducirá a un solo carril e incrementará el tráfico afectando a los comerciantes de la zona.

Agregó que Industrias no puede ser medida de la misma forma que desde la avenida Salvador Nava Martínez hasta el Boulevard Rocha Cordero, ya que el segundo tramo es más ancho y la factibilidad de que funcione el proyecto mayor, pero no es lo mismo en la zona urbana y comercial.

Por su parte, Vicente Moreno aseveró que son alrededor de dos mil árboles los que se ubican sobre el camellón central de Industrias, donde según las autoridades algunos serán conservados, otros replantados pero muchos más serán eliminados, con lo que no están de acuerdo.

En los carteles que se comenzaron a colocar desde el sábado que inició la reforestación, se puede leer: “no me mates, yo soy vida”, “salvemos Industrias”, “yo también soy un ser vivo, no me mates”, “no matemos a los árboles”; en protesta por la construcción del metrobús sobre esta avenida, que en consecuencia traerá el cortar los árboles.

Este domingo los comerciantes y vecinos de avenida Industrias continuaron con la campaña de forestación en al que plantarán alrededor de 250 especies en el camellón de la avenido industrias y con la petición a las autoridades de que el proyecto se replantee en la carretera 57.