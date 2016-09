‘Klopp es un pedazo de mier…': Agente de Balotelli

By Redaccion El Heraldo SLP on 4 septiembre, 2016

El delantero Mario Balotelli dejó al Liverpool y emigró a la Ligue 1 con el Niza, y de manera gratuita, motivo por el cual el representante del italiano, Mino Raiola, ofendió al técnico Jürgen Klopp tras los ‘malos tratos’ a su jugador.

“No es necesario decir que Klopp no se portó bien con Mario. Fue injusto, un pedazo de mierda”, dijo Raiola en un entrevista publicada por La Gazzetta dello Sport.

Tras el fichaje, el representante de ‘Súper Mario’ admitió que hasta los directivos Reds reconocieron que Klopp fue injusto con el italiano y afirmó que en Francia marcará seguramente unos veinte tantos.

“Hasta los directivos del Liverpool me han admitido que Klopp ha sido injusto con Balotelli. No voy a ser yo quien le juzgue como entrenador, pero parece que no se dio cuenta de que estábamos hablando de una persona. Mario nunca se quejó cuando tuvo que entrenar solo”, dijo.

“El que tiene los derechos de televisión de la Ligue 1 deberá dar un bono al Niza. Sin Ibrahimovic está Liga ha perdido el 50% de su valor. Con Mario recuperará el 30 por ciento. Creo que puede asegurar unos 20 goles para el Niza”, culminó.