Héctor Gabriel e Iván Hernández cortan oreja

By Redaccion El Heraldo SLP on 4 septiembre, 2016

La primera novillada que marca el inicio de la segunda fase de Descubriendo un Torero, que se lleva a cabo en la plaza Arroyo de la capital del país, al mismo tiempo cuenta como la tercera realizada en el feudo de Tlalpan, arrojó el corte de dos orejas, debido a la petición del público que hizo tres cuartos de entrada. El primer apéndice fue para el poblano Héctor Gabriel y el otra para el hidrocálido Iván Hernández, por labores de diferentes matices.

Se lidiaron tres toros de la dehesa D¨ Guadina y uno de El Vergel, siendo este último el mejor del encierro por lo que el jurado, lo nombró en triunfador en esa categoría. Se trató de “Queretano”, 174 con 368 kilos. Por otra parte, el segundo también fue potable. Ambos recibieron palmas en el arrastre.

Héctor Gabriel recibió al toro “Carbonero” de D´Guadiana, lidiado en segundo lugar, con cadenciosos lances, tras lo cual el burel fue picado de vistosa forma por César Morales. A partir del primer muletazo ese novillo mostró que tenía calidad y que se comería la muleta con codicia. Sin embargo, el poblano no se ajustó a la embestida y la labor trascurrió entre altibajos, toda vez que cuando estrechaba la distancia, lograba tandas de estupenda factura. Tras corregir la acción, su enemigo que tenía además nobleza, tendió a irse a tablas y aunque Héctor lo sacó de ese terreno, la faena ya no remontó como se esperaba. Luego de un pinchazo, concretó una estocada y fue premiado con una oreja.

El menos experimentado del cartel, el hidrocálido Iván Hernández, demostró actitud y ambición al enfrentar al cuarto astado, proveniente de El Vergel, fue un estupendo ejemplar que lo dejó lucir con el capote. Tras los efectivos puyazos de Carlos Domínguez, Iván realizó un quite por tafalleras.

Durante su desempeño con la muleta, fue prendido y resultó con la taleguilla rota del glúteo derecho hasta la cintura. Sin verse la ropa, se levantó y fue a cuajar emotivas tandas por ambos pitones. Al público le agradó su entrega y lo que apuntó al torear. Al entrar a matar, la espada se le fue muy baja. No obstante, la gente ejerció mucha presión, hasta lograr que el juez Gilberto Ruíz Torres, le concediera la oreja.

Jorge Salvatierra abrió plaza con el toro “Caporal” de D´Guadiana. Poco se le vio con el capote, en tanto que con la muleta se mostró enterado. Logró buenas tandas, antes que el burel se fuera a tablas. Terminó de estocada y fue ovacionado.

Al tlaxcalteca Ulises Sánchez se le fue vivo el tercero de D´Giadiana, llamado “Chiquis”, pues tras una alentador inicio que incluso puso en pie a la gente al clavar banderillas, la faena se le escapó de las manos y fue a la baja hasta terminar por recibir tres avisos por su mal desempeño en la suerte suprema.