El Aeropuerto , el peor del país: Pérez Anzaldo

By Redaccion El Heraldo SLP on 4 septiembre, 2016

Arturo Pérez Anzaldo, ex dirigente de la Asociación de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí dijo que el Aeropuerto Ponciano Arriaga es el peor que se tiene en el país y que a pesar de eso las autoridades se niegan a mejorarlo.

Por otra parte, en lo que va del presente año, el aeropuerto localizado en el municipio de Tamuín ha registrado un total de 192 pasajeros, mientras que el año pasado se registraron 162 y en el 2014 se contabilizaron 101.

Estas cifras reflejan que esta terminal aérea es el último lugar a nivel nacional en materia de transporte de pasajeros, por lo que está dejando muy pocos dividendos para el Gobierno Federal, situación que ha originado que integrantes del ramo turístico soliciten se tomen acciones en consecuencia, a fin de que se reactiven los traslados, dado que el año en que más pasajeros se trasladaron fue 2008 con un total de 534. Este aeropuerto será concesionado, dados los resultados que se han tenido en este, aunque esto sería siempre y cuando se implementen vuelos de la capital hacía Tamuín, y de este modo se arribe con mayor facilidad a la Zona Huasteca.

En años pasados se han implementado vuelos de San Luis Potosí a dicho municipio, sin embargo se dejaron de realizar dado que no fueron fructíferos para las aerolíneas, por lo que se acabaron cancelando, por lo que se habrá de evaluar sobre la viabilidad de que esta ruta se vuelva a implementar pero con tarifas accesibles.

Comentó que actualmente en el aeropuerto de Tamuín sólo se realizan vuelos particulares, por lo que sería adecuado concesionarlo a fin de que repuntara la actividad que se tiene y con vuelos comerciales.

Una de las causas para que no haya vuelos comerciales en esta terminal es la poca afluencia que se registró en años anteriores, situación que generó que las aerolíneas no captaran los resultados esperados.