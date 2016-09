Denise Bidot busca que las mujeres se sientan cómodas con sus cuerpos

Te presentamos a Denise Bidot, una de las modelos Plus Size más famosas delmundo, cuyo objetivo es lograr que las mujeres se acepten tal y como son; y para ello, Bidot publica fotos en su Instagram sin manipularlas digitalmente.

Criada en Miami y con raíces Puertorriqueñas, esta joven comenzó una línea de ropa llamada “There Is no Wong Way To Be A Woman” (No hay manera incorrecta de ser mujer), donde busca que las chicas utilicen prendas que resalten su figura, y que al mismo tiempo compartan mensajes positivos de belleza, lejos de un estereotipo.



“Quiero demostrar que no sólo somos fuertes, sino que las diferencias son exactamente lo que nos hace hermosas. Después de todo, un arco iris sería muy aburrido si tuviera un solo color y tamaño “,publicó en su página web.

El sueño de Bidot era ser actriz; así que en el 2005 se mudó a Los Ángeles pero debido a su fisionomía, fue rechazada. A los 18 años se mudó a California, y constantemente recibía comentarios de que debía bajar de peso, así que se cuestionó las razones por las que el talento no era suficiente para los productores…

Es importante reconocer que su campaña no solamente defiende a las mujeres de talla grande, sino que busca que todas las mujeres se acepten tal y como son.

Cuando comenzó el boom de las modelos Plus Size, Bidot posó para un fotógrafo, sesión que se hizo viral y que le dio como resultado una serie de contratos con agencias que hoy la han llevado a la cima.