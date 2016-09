.- Apoyos a niños indígenas *.-Más de 60% de aprobación a JMCL *.-Inmerecido vapuleo a EPN

By Redaccion El Heraldo SLP on 4 septiembre, 2016

En la segunda medida de gran sensibilidad humana de su administración, el gobernador Juan Manuel Carreras decidió no sólo mandar a los abuelitos a pasar una breve estancia con sus hijos en los Estados Unidos; también entregar uniformes escolares completos a los 35 mil niños que cursan preescolar y primaria en nuestras comunidades indígenas.

De ésta manera, este viernes, en gira de trabajo por los municipios de San Martín Chalchicuautla y Matlapa, Carreras entregó infraestructura educativa, carretera y apoyos sociales, por un monto global de 39.5 millones de pesos y, en el ejido de Octlamecayo, hizo la segunda entrega de uniformes escolares a los niños indígenas. La primera fue la semana pasada en Tamazunchale. .

El plan es que los 35 mil alumnos indígenas del estado reciban su par de uniformes, que cuenten con todos sus útiles y que, a través del DIF Estatal, también cuenten con desayunos nutritivos y de buena calidad.

Como parte de las acciones en pro de nuestra niñez indígena que seguramente estarán plasmadas en el texto de su Primer Informe de Gobierno, Juan Manuel Carreras logró un acuerdo único a nivel nacional con el titular de la SEP, Aurelio Nuño Máyer, que le financió paquetes de buena calidad de uniformes escolares y deportivos para los 35 mil niños indígenas que cursan preescolar y primaria en nuestra entidad.

OTRA MEDIDA INÉDITA

Sin embargo, Carreras le “rascó” al presupuesto para financiar otros 35 mil paquetes a fin de que cada uno reciba un par de uniformes y puedan ir diario a la escuela limpios, con todos sus útiles y bien comidos.

Finalmente decidió comprarles también los tenis, que igual que los uniformes, serán de buena calidad por lo que se cotizan precios entre los zapateros de León, Guanajuato, que sean cosidos a mano para que les duren más.

Vale decir que ésta es la primera vez en la historia de la educación pública potosina, que la totalidad de nuestra niñez indígena recibe GRATIS uniformes escolares de diario y de deportes.

Y no son cualquier cosa, pues están hechos con telas de calidad, lavables y no sintéticas, que permiten la necesaria transpiración de la época de calor y el ejercicio, asi como el abrigo necesario en la época de frío.

Para las niñas se diseñó una cómoda y moderna falda-pantalón con cubierta delantera y pantalón para varones en color beige, playera blanca tipo Polo para ambos, con coloridos estampados simulando sus clásicos bordados en el cuello, igual que en el cuello de la chamarfra de los pants del uniforme deportivo, que también es beige.

Es probable que la próxuma semana los entreguen en la zona Huichol. Los demás serán entregados por la SEGE junto con los tenis. ¡Enhorabuena!

EL OTRO LADO

Si bien en los medios se difundió una encuesta en la que 73.4 por ciento de los potosinos no le prestarían las llaves de su casa al gobernador Juan Manuel Carreras, en el resto del estudio del Gabinete de Comunicación Estratégica, resulta que esa es la tónica a nivel nacional, y que a nivel local, está mejor posicionado.

Esa misma encuesta ubica a SLP junto con Coahuila, Durango, Chihuahua y Nayarit, como los estados en los que sus ciudadanos “perciben más avance”, mientras que Consulta Mitofsky califica al primer año de Carreras, con un 60% de acuerdo de los ciudadanos con su gestión, contra un 37.8% de desacuerdo (el promedio nacional es de 37.8% de acuerdo contra un 59.5% de desacuerdo). Una diferencia diametralmente opuesta de ciudadanos a favor de Carreras. Por algo será, ¿No?

En éste marco Carreras presentó en la XL Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuatro propuestas enfocadas a consolidar las estrategias a seguir contra la delincuencia en todo el país para generar entornos sociales donde la convivencia y la seguridad ciudadana sean la premisa, mismas que fueron aprobadas por el presidente EPN y el Consejo en Pleno.

CINEASTA IGNORANTE

Así que no fue raro que solicitara formalmente la participación e intervención del Ejército. Marina Armada de México y la Policía Federal en el estado potosino. según señaló el Presidente Municipal Ricardo Gallardo Juárez quien, medroso, dijo no querer adelantar pormenores, “y como él los pidió, que los anuncie él”. ¿Miedo?

Lo que no se vale es que Gallardo, pese a la visible pero negada ola de inseguridad en ésta capital, se desligue y “filtre” la medida a sus periodistas amigos con tono de disculpa ¿A quién?

En otro tema, como cualquier mandatario en una democracia, el presidente Peña Nieto puede ser criticado por muchas cosas, pero no se merece la vapuleada que le dieron, en redes y la comentocracia, por haber invitado y recibido al deslenguado Trump.

Tunda que sería fácilmente rebatible, de no ser por el manejo tan precario de la comunicación institucional de Los Pinos.

En las reprimendas en redes destacó Alejandro González Iñárritu, el laureado cineasta, quien consideró la reunión “una traición a la Patria”, adjudicándole al loquito del peluquín el honor de haber sido “el primer candidato en mancillar con su planta nuestro suelo”.

Además de cursi y trasnochado Masiosare, el cineasta en su delirio se olvidó de John McCain en 2008, revelándose poco atento, ignorante pues, al devenir en su propio país.