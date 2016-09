Proyecta HEB construir una nueva tienda en la zona hotelera de la carretera a México

By Redaccion El Heraldo SLP on 3 septiembre, 2016

La cadena comercial HEB proyecta construir una nueva tienda en la capital potosina, la cual estará cerca de la zona hotelera sobre la carretera federal 57, el objetivo es que existan más empresa de este tipo en la ciudad.

Cabe destacar que esta sería la segunda tienda en San Luis Potosí, ya que actualmente opera una en la avenida Himno Nacional, en la que se ofertan una variedad de artículos y productos, porque es importante que se tenga más variedad.

La cadena internacional de autoservicio HEB proyecta una nueva tienda en la capital potosina, misma que estará ubicada en el oriente de la ciudad, sobre el corredor de la zona hotelera en la carretera federal 57.

Al inicio de año, los directivos de la tienda comercial anunciaron que se instalarían tres tiendas más en el país, sin embargo, no se especificó en donde, pero recientemente acaban de inaugurar una en la ciudad de León, Guanajuato; en la que se destinaron 10 millones de dólares de inversión.

Actualmente, en la capital potosina se llevan a cabo los trabajos de construcción de la nave comercial, la cual, tiene un avance considerable, y se contempla que pudiera estar lista para fin de este año 2016.

La tienda originaria de Texas, Estados Unidos, se destaca por promover en sus estantes productos tanto de empresas locales como internacionales.

La compañía fue fundada en 1905, cuando Florence Butt abrió una tienda de comestibles llamada C. C. Butt Staple and Fancy Groceries en la ciudad de Kerrville, Texas. En 1919, Howard E. Butt, su hijo menor, se convirtió en el dueño de la tienda después de regresar de la Primera Guerra Mundial.

En 1924, él expandió la Butt Grocery Company con una nueva tienda en la ciudad texana de Junction. El hijo más pequeño de Howard E. Butt, Charles, se convirtió en presidente de la cadena HEB en 1971. Hoy en día Charles Butt es el presidente ejecutivo de HEB.

La compañía se ha convertido en una de las cadenas de supermercados más importantes en Estados Unidos, teniendo ventas por 11 mil millones de dólares en 2003. Ese mismo año, la revista Forbes consideró a la compañía como la empresa privada más importante de Texas.