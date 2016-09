Operativo especial para San Luis Potosí en manos de la SEDENA

By Redaccion El Heraldo SLP on 3 septiembre, 2016

El Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, confirmó la implementación de operativo especial para San Luis Potosí, mismo que estará en manos de la Secretaria de la Defensa Nacional.

En entrevista, explicó los pormenores del nuevo operativo de Seguridad y explicó que el operativo se ha denominado BOM, y refiere a un programa Operativo Mixto analizado a objetivos concretos para frenar la incidencia delictiva que se ha venido presentando en la entidad.

Dijo que estará conformado por elementos del Ejército Mexicano, policía federal, policía estatal, municipal, elementos de la marina y de la Policía Ministerial. Además serán aproximadamente 30 elementos de la Marina Armada de México los que formarán parte de este operativo y 10 elementos de cada una de las corporaciones mencionadas anteriormente.

Leal Tovías, precisó que el objetivo no es de patrullaje, sino de que se ataquen objetivos concretos, analizados con premeditación, para desintegrar los brotes delictivos en todo el estado.

“Este operativo es parte de las inquietudes que planteó el gobernador del estado al presidente de la República en la pasada reunión en México y en los cuales el Ejecutivo Federal estuvo de acuerdo para autorizar este sistema para San Luis Potosí. Vale la pena destacar que el mando para dicho operativo será el Ejército Mexicano, lo cual no quiere decir, aclaró que el resto de los operativos que se llevan a cabo se suspendan, sino que continuarán como se han venido implementando por parte de la Secretaría de Seguridad Pública”.

Leal Tovías dijo que la ciudadanía debe entender que este operativo no se trata de un «Convoy», como el que se aplicó en años pasados en San Luis, por lo que no habrá actos de represión ni violaciones a los derechos humanos.

Dijo que no se trata de que la gente los vea recorriendo las calles, sino que el grupo deberá presentar resultados concretos en cada acción que realice.