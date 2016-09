Municipio  responsable de daños por inundaciones: PAN

By Redaccion El Heraldo SLP on 3 septiembre, 2016

Es responsabilidad del ayuntamiento capitalino generar estrategias integrales para evitar las tragedias que hemos vivido en los distintos puntos de la capital debido a las lluvias, así lo expresó Maximino Jasso, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN.

“Es claro que las inundaciones, accidentes, pérdidas materiales y daños sobre el patrimonio de los potosinos, son efectos de la falta de infraestructura adecuada que responda a las necesidades de crecimiento de nuestra ciudad; esto es enteramente atribuible a la administración municipal actual aunque se pretenda reducir el problema a un asunto de los gobiernos anteriores”.

Es tiempo de que los funcionarios que actualmente ocupan el ayuntamiento hagan a un lado las justificaciones y entren en una etapa de soluciones ante las situaciones contradictorias que vivimos en la capital potosina, ya que en colonias como los Fresnos y Pavón no hay abasto del vital líquido, en otras como Balcones del Valle, su color es amarillento y resulta de dudosa calidad para el usuario final.

Jasso Padrón, expone que el prohibir la construcción de fraccionamientos en los cerros de la ciudad puede ser una medida preventiva lógica, pero es parcial y no resuelve el problema “Lo que nuestra ciudad necesita son acciones correctivas, verdadera inversión del dinero público en infraestructura de calidad y no en dádivas populistas que, al igual que los pretextos, no son suficientes para cambiar la realidad de los potosinos”.

Negarse a mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad o dar prioridad a acciones de poco alcance es una irresponsabilidad que puede desembocar en más daños contra la ciudadanía.

Lanzó un llamado a la gestión municipal de la capital para que dirija sus esfuerzos a trabajar y no a deslindarse de la responsabilidad ética y legal que tiene para mejorar las condiciones de la ciudad, que son del todo adversas, tal como lo observa la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2016, donde la mitad de la población apunta fallas y fugas en el suministro de agua potable, 37.6 por ciento de los capitalinos identifican deficiencias en la red del drenaje y 23.8 por ciento considera que se carece de tratamiento de aguas residuales.

Finalmente indicó que la ciudadanía requiere una definición concreta de trabajo y se debe generar una coordinación al interior de las distintas áreas del ayuntamiento involucradas en la protección de los ciudadanos, para evitar accidentes, así como pérdidas humanas y materiales, que no tendrían que ocurrir a causa de una lluvia cotidiana.