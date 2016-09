Galindo Ceballos sujeto a investigación

By Redaccion El Heraldo SLP on 3 septiembre, 2016

El Gobierno del Estado, no tiene contemplada la llegada del ex comisionado de seguridad Enrique Galindo Ceballos, pues se reconoció que el ex funcionario federal se encuentra bajo una investigación.

Aunque en los últimos días se venía señalando sobre la posibilidad de que el ex comisionado se pudiera integral al Gabinete de Seguridad en San Luis Potosí, al menos ayer esta posibilidad quedo descartada.

En este sentido, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, sostuvo que el perfil de Galindo Ceballos es serio y profesional, sin embargo, prefirió omitir su respuesta, si podría o no formar parte del gabinete estatal.

Dijo «Mi aprecio y respeto para Enrique, es un tema que tiene que ver en el marco de sus responsabilidades» acotó.

Por lo anterior, se consideró que Galindo Ceballos, tendrá que enfrentar la investigación que motivo su salida de las áreas de seguridad, por lo que al menos desde la Secretaria General de Gobierno de San Luis Potosí, sólo se señaló que «El maestro Enrique Galindo es una persona que siempre nos ha ayudado desde donde ha estado siempre ha coadyuvado con nosotros y en ese momento él tenía una responsabilidad nacional que creo hizo perfectamente y las condiciones que se presentaron, se tuvo que separar del cargo para efectos de investigación».