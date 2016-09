Destituyen al director de PCM, Martín Bravo

By Redaccion El Heraldo SLP on 3 septiembre, 2016

Una vez más, la dirección de Protección Civil municipal capitalina se quedará sin titular una vez dada la destitución de Martín Bravo Galicia al frente de esa corporación, por lo que será hasta el próximo martes cuando se dé a conocer quién ocupará dicho cargo, anunció el presidente municipal, Ricardo Gallardo Juárez.

La salida del ahora el ex titular de Protección Civil se dio al incumplimiento de las expectativas del alcalde capitalino, pese a que prestó servicio profesional en el municipio de soledad pero no fue suficiente su desempeño en la capital para retener el cargo que había dejado vacante el tambiéb ex titular de esa área, Heladio Tristán Tristán.

El alcalde confirmó que no fiará el cargo a una persona de su administración por el simple hecho de repartir puestos públicos para acomodar a políticos de su simpatía, como suelen hacerlo los Partidos del Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN) cuando se encuentran al frente de la gestión municipal, acusó.

El jefe de la comuna indicó que tiene la obligación de poner a una persona que sea experta en la materia, por lo que ya se ha hecho un análisis de los perfiles que aspiran al cargo y que han entregado su documentación correspondiente para que sean tomados a consideración, por lo que refrendó su compromiso por elegir a una persona que cumpla con los requisitos necesarios.

El edil manifestó el próximo martes no será el único nombramiento que se haga de manera oficial, puesto que también dará a conocer a la persona que llegue a tomar las riendas de la dirección de Ecología, tras la salida del exdirector Roberto Ulises Pérez Esparza hace un par de semanas.